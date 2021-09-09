Чемпиону мира по футболу грозит 5 лет тюрьмы

Об этом сообщает Der Spiegel .

Боатенг, который сейчас играет за французский "Лион", сегодня предстал перед судом в Мюнхене по делу об избиении его бывшей гражданской жены Шерин Зенлер, с которой у него есть две дочери.

Прокуратура обвиняет бывшего игрока "Баварии" в задании женщине телесных повреждений. Утверждается, что в 2018 году футболист напал на нее во время отпуска из-за ссоры.

Если Боатенга признают виновным, его могут оштрафовать или посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

33-летний Боатенг выступал за "Баварию" с 2011-го года. До этого играл за английский "Манчестер Сити" и немецкие "Гамбург" и "Герту".

В 2014 году вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира в Бразилии.