Чемпионов Европы застали за празднованием победы на Олимпиаде-2020 с водкой и кальяном

Фотографию выложила испанская баскетболистка Кристина Оувинья в Instagram .

На фото звездный лидер сборной Словении Лука Дончич и другие баскетболисты в раздевалке играют в карты, а на столиках рядом с ними стоят бутылки с алкоголем и кальян.

Вероятно, снимок сделан после стартовой игры Словении на Играх, в которой действующие чемпионы Европы одержали победу над Аргентиной - 118: 100. Дончич набрал в этом матче 48 очков.

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