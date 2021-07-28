Чемпионов Европы застали за празднованием победы на Олимпиаде-2020 с водкой и кальяном
В сеть попали фото из раздевалки сборной Словении по баскетболу, которая отпраздновала первую победу на Олимпийских играх с водкой и кальяном
Фотографию выложила испанская баскетболистка Кристина Оувинья в Instagram .
На фото звездный лидер сборной Словении Лука Дончич и другие баскетболисты в раздевалке играют в карты, а на столиках рядом с ними стоят бутылки с алкоголем и кальян.
Вероятно, снимок сделан после стартовой игры Словении на Играх, в которой действующие чемпионы Европы одержали победу над Аргентиной - 118: 100. Дончич набрал в этом матче 48 очков.
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