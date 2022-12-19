Чемпионом мира по футболу впервые стал игрок, выступавший в УПЛ
Бывший полузащитник харьковского "Металлиста" Алехандро Гомес стал первым игроком, выступавшим за украинский клуб и выигравшим чемпионат мира по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧМ-2022 Гомес сыграл за сборную Аргентины 2 матча на групповом этапе – против Саудовской Аравии (1:2) и Австралии (2:1).
В общей сложности на счету 34-летнего полузащитника 17 матчей и 3 гола за национальную команду.
До Алехандро "Папа" Гомеса ни один из действующих или бывший игроков украинских клубов не становился чемпионом мира.
Аргентинец играл за "Металлист" в 2013-2014 годах. Также он выступал за аргентинские "Арсенал", "Сан-Лоренсо", итальянские "Катанию" и "Аталанту". Сейчас Гомес является футболистом испанской "Севильи".
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18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.
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