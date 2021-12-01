Чемпионка паралимпиады Шевчук с мировым рекордом победила на ЧМ по пауэрлифтингу
Украинская чемпионка паралимпиады Марьяна Шевчук одержала победу на чемпионате мира по пауэрлифтингу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинка Марьяна Шевчук, выступающая в весовой категории до 55 кг, на соревнованиях в Тбилиси побила мировой рекорд. В третьей попытке паралимпийка взяла вес 133,5 кг и превзошла результат 133 кг - рекорд, который сама и установила в мае 2021 года.
В первой попытке украинка Шевчук повторила результат, с которым торжествовала в этом году на Паралимпиаде в Токио (125 кг).
Чемпионат мира по пауэрлифтингу
Тбилиси, Грузия
Женщины, до 55 кг
1. Марьяна Шевчук (Украина) - 133,5 кг
2. Бесра Думан (Турция) - 121 кг
3. Тамара Подпальная (ПКР) – 120 кг
-
Напомним, 27 августа украинка Марьяна Шевчук одержала победу в соревнованиях по пауэрлифтингу на Паралимпиаде-2020.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.05
- Актуальное
- Важное