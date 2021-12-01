Чемпионка паралимпиады Шевчук с мировым рекордом победила на ЧМ по пауэрлифтингу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинка Марьяна Шевчук, выступающая в весовой категории до 55 кг, на соревнованиях в Тбилиси побила мировой рекорд. В третьей попытке паралимпийка взяла вес 133,5 кг и превзошла результат 133 кг - рекорд, который сама и установила в мае 2021 года.



В первой попытке украинка Шевчук повторила результат, с которым торжествовала в этом году на Паралимпиаде в Токио (125 кг).



Чемпионат мира по пауэрлифтингу



Тбилиси, Грузия



Женщины, до 55 кг



1. Марьяна Шевчук (Украина) - 133,5 кг



2. Бесра Думан (Турция) - 121 кг



3. Тамара Подпальная (ПКР) – 120 кг

Напомним, 27 августа украинка Марьяна Шевчук одержала победу в соревнованиях по пауэрлифтингу на Паралимпиаде-2020.

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