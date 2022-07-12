Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа
Матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с обязательным соблюдением всех правил безопасности
Об этом сообщил министр спорта Вадим Гутцайт.
"Договорились наработать вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями Порядок организации и проведения соревнований, в условиях военного положения. Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с обязательным соблюдением всех правил безопасности", - говорится в заявлении.
Также министр отметил, что безопасность прежде всего! Возле стадионов обязательно наличие, обустроенное по всем стандартам, места для укрытия.
"Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться - футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС", - пояснил чиновник.
Вадим Гутцайт добавил, что восстановить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно.
"Мы продолжаем соревноваться и болеть. Продолжаем бороться и побеждать. Несмотря на все, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Крепко стоим на спортивном фронте".
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