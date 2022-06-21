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Чемпионат Украины по футболу кардинально меняет формат, - СМИ

21 июня, 2022 вторник
11:54
Спорт

В новом сезоне чемпионат Украины будет проходить в новом формате, а команды будут разделены на две группы

Об этом сообщил журналист Андрей Сеньков в twitter .

По его информации, клубы премьер-лиги определились с форматом проведения следующего сезона.

Команды будут разделены на две группы. В первой во Львове и Закарпатье сыграют участники еврокубков - "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря", "Ворскла", а также "Минай", "Движение" и "Львов".

Во вторую группу войдут "Ингулец", "Черноморец", "Металлист", "Кривбасс", "Александрия", "Верес", "Колос" и "Металлист 1925", которые будут играть в Киеве и Киевской области.

Первый этап будет проходить в два круга, а каждый из клубов проведет по 14 матчей. Весной по четыре лучших клуба из каждой восьмерки продолжат борьбу за медали, остальные команды будут соревноваться за сохранение места в УПЛ. Они тоже сыграют друг с другом по два раза.

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Украина
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