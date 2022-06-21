Чемпионат Украины по футболу кардинально меняет формат, - СМИ
В новом сезоне чемпионат Украины будет проходить в новом формате, а команды будут разделены на две группы
Об этом сообщил журналист Андрей Сеньков в twitter .
По его информации, клубы премьер-лиги определились с форматом проведения следующего сезона.
Команды будут разделены на две группы. В первой во Львове и Закарпатье сыграют участники еврокубков - "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря", "Ворскла", а также "Минай", "Движение" и "Львов".
Во вторую группу войдут "Ингулец", "Черноморец", "Металлист", "Кривбасс", "Александрия", "Верес", "Колос" и "Металлист 1925", которые будут играть в Киеве и Киевской области.
Первый этап будет проходить в два круга, а каждый из клубов проведет по 14 матчей. Весной по четыре лучших клуба из каждой восьмерки продолжат борьбу за медали, остальные команды будут соревноваться за сохранение места в УПЛ. Они тоже сыграют друг с другом по два раза.
- 17 июня Кабмин разрешил возобновить проведение спортивных соревнований без зрителей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.1
-
EUR
Покупка 35.93Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное