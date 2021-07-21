Чемпионат НБА выиграл клуб, который не принимал титул 50 лет

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на среду, 21 июля, в шестом матче финала плей-офф НБА, "Милуоки Бакс" дома переиграл "Финикс Санс" 105: 98, победил в серии 4: 2 и стал чемпионом.

"Милуоки Бакс" получил титул в Национальной баскетбольной ассоциации впервые за 50 лет. В предыдущий раз "Бакс" становились чемпионами в 1971 году. В целом "Милуоки" выиграл чемпионата НБА во второй раз в стория.

8 июля сообщалось, что состояние американского баскетболиста НБА Леброна Джеймса в 2021 году достигнут $ 1 млрд .

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