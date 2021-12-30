Чемпионат мира по хоккею отменили в разгар турнира

Об этом сообщает ИИХФ (Международная федерация хоккея) .

Такое решение было принято после того, как в трех матчах 3-го тура группового этапа сборным России, Чехии и США присудили технические поражения из-за случая заражения коронавирусом в командах.

"Мы отменили турнир, но с января начнем работать над организацией нового. Мы все еще хотим провести ЧМ-2022 и не сдаемся. Возможно, турнир будет в июне, летом", - сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

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