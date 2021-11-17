Чемпионат мира по футболу: какие сборные вышли на турнир по итогам европейской квалификации
Известно уже 21 национальная команда, сыграющая чемпионате мира-2022 в Катаре.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
От Европы на ЧМ-2022 вышли 10 победителей групп - Германия, Дания, Англия, Франция, Хорватия, Бельгия, Швейцария, Испания, Нидерланды и Сербия.
Еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финишировавших вторыми команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.
Украина, Португалия, Швеция, Италия, Уэльс, Шотландия, Турция, Россия, Польша и Северная Македония – команды, занявшие в своих группах вторые места.
Чехия и Австрия сыграют в плей-офф благодаря рейтингу Лиги наций.
Сборные будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.
Единственной командой из Южной Америки, уже гарантировавшей себе место на ЧМ-2022, стала сборная Бразилии. Это произошло 11 ноября после победы над Колумбией.
Алжир, Тунис, Гана, Камерун, Нигерия, Сенегал, Марокко, Мали, Египет, Конго – это все африканские команды, вышедшие на чемпионат мира-2022.
В Северной и Центральной Америке еще нет команд, которые гарантированно поедут на мундиаль. То же в Азии, единственное исключение Катар, который является хозяином турнира и автоматически попал на ЧМ.
Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
- 15 ноября стало известно, что Александр Петраков останется в должности главного тренера сборной Украины, вне зависимости от результата отборочного матча против Боснии и Герцеговины.
- 16 ноября в 10-м туре квалификации ЧМ-2022 сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.39
Покупка 26.39Продажа 26.66
-
EUR
Покупка 29.83Продажа 30.26
- Актуальное
- Важное