Чемпионат мира по футболу: какие сборные вышли на турнир по итогам европейской квалификации

Об этом сообщает Еспресо.TV.



От Европы на ЧМ-2022 вышли 10 победителей групп - Германия, Дания, Англия, Франция, Хорватия, Бельгия, Швейцария, Испания, Нидерланды и Сербия.



Еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финишировавших вторыми команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.



Украина, Португалия, Швеция, Италия, Уэльс, Шотландия, Турция, Россия, Польша и Северная Македония – команды, занявшие в своих группах вторые места.



Чехия и Австрия сыграют в плей-офф благодаря рейтингу Лиги наций.



Сборные будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.



Единственной командой из Южной Америки, уже гарантировавшей себе место на ЧМ-2022, стала сборная Бразилии. Это произошло 11 ноября после победы над Колумбией.



Алжир, Тунис, Гана, Камерун, Нигерия, Сенегал, Марокко, Мали, Египет, Конго – это все африканские команды, вышедшие на чемпионат мира-2022.



В Северной и Центральной Америке еще нет команд, которые гарантированно поедут на мундиаль. То же в Азии, единственное исключение Катар, который является хозяином турнира и автоматически попал на ЧМ.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

15 ноября стало известно, что Александр Петраков останется в должности главного тренера сборной Украины, вне зависимости от результата отборочного матча против Боснии и Герцеговины.

16 ноября в 10-м туре квалификации ЧМ-2022 сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину.

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