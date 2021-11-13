Чемпионат мира-2022: какие страны уже точно поедут на мундиаль

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Сборная Германии стала первой европейской сборной, гарантировавшей себе место на ЧМ-2022, это произошло еще 11 октября. Следом за немцами путевку на мундиаль получила Дания.



После матчей 11-12 ноября в этот список не добавились европейские сборные, но уже на 99% в Катар поедут Англия и Бельгия.



Единственной командой из Южной Америки, уже гарантировавшей себе место на ЧМ-2022, стала сборная Бразилии. Это произошло 11 ноября после победы над Колумбией.



Сенегал и Марокко – это единственные африканские команды, досрочно вышедшие на чемпионат мира-2022.



В Северной и Центральной Америке еще нет команд, которые гарантированно поедут на мундиаль. То же в Азии, единственное исключение Катар, который является хозяином турнира и автоматически попал на ЧМ.



Чемпионат мира по футболу в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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