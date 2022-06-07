Об этом сообщает Boxingscene .

Во вторник, 7 июня, Иннуэ нокаутировал Донейра уже в первом раунде. По словам японца, он стремился одержать над филиппинцем убедительную победу, чтобы возглавить самый престижный рейтинг, в котором лидирует украинец.

"Поражение Канело заставило меня почувствовать, что я должен выиграть убедительно, чтобы стать лучшим в рейтинге The Ring", - сказал Иннуэ.

Японец является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в самой легкой категории (до 53,5 кг), которую также называют "весом петуха".

В настоящее время Иннуэ идет в рейтинге The Ring на третьем месте. Возглавляет список Александр Усик, являющийся обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе.

Сауль "Канело" Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Мексиканец лидировал в рейтинге с ноября 2019 года по май 2021 года, пока не уступил Дмитрию Биволу в поединке в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Сейчас Альварес в списке только шестой.

13 мая Александр Усик вышел на первое место в рейтинге лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии The Ring.

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