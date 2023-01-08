Чемпион в категории Ломаченко одержал победу нокаутом
Чемпион мира WBA в легком весе Джервонта Дэвис победил техническим нокаутом в восьмом раунде доминиканца Эктора Луиса Гарсию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
8 января в Вашингтоне Гарсия отказался выходить на девятый раунд, пожалившись на проблемы со зрением. Судьи отдали Дэвису победу техническим нокаутом.
В поединке не разыгрывался ни один титул. Американец не выставил в защиту звания чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг), в лимите которого происходило сражение.
Доминиканец, несмотря на поражение, остался обладателем титула WBA во втором полулегком весе (до 59 кг).
Главным поясом WBA в легком дивизионе владеет американец Дэвин Хейни, абсолютный чемпион мира. В весе до 61,2 кг также выступает украинец Василий Ломаченко.
- 8 января украинский боксер Карен Чухаджян уступил единогласным решением судей американцу Джарону Эннису в поединке за звание чемпиона мира IBF в полусреднем весе.
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