Чемпион в категории Ломаченко одержал победу нокаутом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

8 января в Вашингтоне Гарсия отказался выходить на девятый раунд, пожалившись на проблемы со зрением. Судьи отдали Дэвису победу техническим нокаутом.

В поединке не разыгрывался ни один титул. Американец не выставил в защиту звания чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг), в лимите которого происходило сражение.

Доминиканец, несмотря на поражение, остался обладателем титула WBA во втором полулегком весе (до 59 кг).

Главным поясом WBA в легком дивизионе владеет американец Дэвин Хейни, абсолютный чемпион мира. В весе до 61,2 кг также выступает украинец Василий Ломаченко.

8 января украинский боксер Карен Чухаджян уступил единогласным решением судей американцу Джарону Эннису в поединке за звание чемпиона мира IBF в полусреднем весе.

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