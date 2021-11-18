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Чемпион в бывшей категории Усика отреагировал на вызов лучшего боксера мира

18 ноября, 2021 четверг
09:09
Спорт

Обладатель титула WBC в первом тяжелом весе Илунга Макабу из Конго согласился на поединок против мексиканца Сауля Альвареса

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам чемпиона мира в крузервейте (до 90,7 кг), он согласился на поединок с Альваресом, поскольку считает его лучшим боксером мира.

"Я хочу сказать всем африканцам, что когда я встречусь с "Канелом", то вернусь домой с победой. Я принял этот бой, потому что уверен, что буду сражаться против лучшего боксера на планете. Мексиканский бокс тяжел, но мы знаем, откуда мы родом, Африка - тоже большие джунгли", - сказал Макабу.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и ради следующего боя перескочит через одну категорию.

Мексиканец ранее поднимался в полутяжелый вес (до 79,4 кг), нокаутировал россиянина Сергей Ковалева и стал чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации). Также он владел чемпионскими титулами в первом среднем (до 69,85 кг) и среднем весе (до 72,6 кг).

31-летний Сауль Альварес является лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Титул WBC в первом тяжелом весе в 2018 - 2019 годах владел украинец Александр Усик, который был абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Поединок между Саулем Альваресом и Илунгой Макабу пройдет в мае 2022 года.

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Бокс
Сауль Альварес
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