Чемпион по категории Ломаченко получил приговор по делу о ДТП
Американский боксер Джервонт Дэвис был приговорен к трем годам условно по делу о совершенном в 2020 году ДТП, в результате которого пострадали четыре человека
Об этом сообщает BoxingScene .
Суд в Балтиморе приговорил Дэвиса к трем годам лишения свободы условно, 90 дней домашнего ареста и 200 часов общественных работ.
Американский боксер в ноябре 2020 года за рулем Lamborghini Uris проехал на красный свет, в результате чего спровоцировал ДТП из Toyota Solara. В результате аварии пострадали четыре человека, а сам боксер скрылся. На момент аварии он не должен был управлять автомобилем, поскольку был лишен водительского удостоверения. Дэвису предъявили обвинения по 14 пунктам, в феврале 2023 года он признал себя виновным по четырем из них.
Джервонта Дэвис владеет званием "регулярного" чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг). Главный пояс в этой категории принадлежит другому американцу – Девину Хэйни. Он будет защищать титул абсолютного чемпиона мира 20 мая в бою против Василия Ломаченко из Украины.
- 23 апреля Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию и защитил титул "регулярного" чемпиона мира в легком весе по версии WBA.
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