Чемпион по категории Ломаченко получил приговор по делу о ДТП

Об этом сообщает BoxingScene .

Суд в Балтиморе приговорил Дэвиса к трем годам лишения свободы условно, 90 дней домашнего ареста и 200 часов общественных работ.

Американский боксер в ноябре 2020 года за рулем Lamborghini Uris проехал на красный свет, в результате чего спровоцировал ДТП из Toyota Solara. В результате аварии пострадали четыре человека, а сам боксер скрылся. На момент аварии он не должен был управлять автомобилем, поскольку был лишен водительского удостоверения. Дэвису предъявили обвинения по 14 пунктам, в феврале 2023 года он признал себя виновным по четырем из них.

Джервонта Дэвис владеет званием "регулярного" чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг). Главный пояс в этой категории принадлежит другому американцу – Девину Хэйни. Он будет защищать титул абсолютного чемпиона мира 20 мая в бою против Василия Ломаченко из Украины.