Чемпион НБА отказался покидать Киев и организовал штаб самообороны
Двухкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко остался во время полномасштабной российской агрессии в Киеве и организовал штаб самообороны на Никольской Слободке
Об этом сообщает Basket.com.ua .
По словам Медведенко, у него была возможность покинуть Киев, однако он отказался от такого предложения.
"Конечно, была возможность выехать за границу. Не считаю, что нужно куда-то ехать. В это время нужно оставаться в Киеве – поддерживать и все, что можно, делать. Мы у себя на районе сделали штаб самообороны. Полностью свой район контролируем. Наладили дежурство, раздачу продуктов. Я дежурю и моя жена это делает в центре связи. Мы взяли полностью свой район – Никольскую Слободку. Я считаю, это очень важно, потому что мы взяли на себя роль полиции", - рассказал Медведенко.
Он добавил, что получил поддержку Национальной баскетбольной ассоциации.
"Звонили с НБА руководители по международной работе, с ФИБА руководство. Сейчас я с ними постоянно на связи. Также мы хотим, после того, как победим, запустить программу по сбору средств на восстановление спортивной инфраструктуры в Киеве", - отметил Медведенко, который в 2001 и 2002 годах стал чемпионом НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс.
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