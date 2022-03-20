Чемпион НБА отказался покидать Киев и организовал штаб самообороны

Об этом сообщает Basket.com.ua .

По словам Медведенко, у него была возможность покинуть Киев, однако он отказался от такого предложения.

"Конечно, была возможность выехать за границу. Не считаю, что нужно куда-то ехать. В это время нужно оставаться в Киеве – поддерживать и все, что можно, делать. Мы у себя на районе сделали штаб самообороны. Полностью свой район контролируем. Наладили дежурство, раздачу продуктов. Я дежурю и моя жена это делает в центре связи. Мы взяли полностью свой район – Никольскую Слободку. Я считаю, это очень важно, потому что мы взяли на себя роль полиции", - рассказал Медведенко.

Он добавил, что получил поддержку Национальной баскетбольной ассоциации.

"Звонили с НБА руководители по международной работе, с ФИБА руководство. Сейчас я с ними постоянно на связи. Также мы хотим, после того, как победим, запустить программу по сбору средств на восстановление спортивной инфраструктуры в Киеве", - отметил Медведенко, который в 2001 и 2002 годах стал чемпионом НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс.

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