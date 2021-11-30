Чемпион мира вызвал Ломаченко на бой за пояс WBC
Американец Девин Хейни, являющийся "регулярным" чемпионом мира WBC в легком весе, признался, что готов провести поединок с Василием Ломаченко
Об этом сообщает Fightnews.
По словам Хэйни, он хочет сразиться с лучшими.
"Мне кажется, что любой из крупных боев в легком весе сделает мою карьеру более весомой. Это Лопес, Дэвис или Лома. Думаю, что этих троих ребят уважают. Я годами вызвал Лому. Я хочу сразиться с лучшими. Я говорил об этом и готов сразиться с любым соперником. Я никого не избегаю, ни от кого не бегаю. Я желаю выйти в ринг и испытать свои навыки с лучшими бойцами", - сказал Хейни.
Девин Хейни, владеющий титулом "регулярного" чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета), 4 декабря встретится с американцем Джозефом Диасом.
Ломаченко после поражения от Лопеса безрезультатно пытался добиться реванша. Также украинец рассчитывал на бой против Хейни, ведь занимает первое место в рейтинге WBC и может получить статус обязательного претендента на титул.
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. В бою против Камбососа американец впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, полученное в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.
- 17 ноября соперник Василия Ломаченко ганец Ричард Комми заявил, что украинский боксер теряет свои лучшие качества под давлением.
- 20 ноября промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум заявил о намерении устроить его поединок с американцем Шакуром Стивенсоном.
- 28 ноября американский боксер Теофимо Лопес проиграл австралийцу Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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