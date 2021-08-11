Чемпион мира возглавит сборную Украины по футболу - СМИ

Об этом сообщает Dynamomania.



По информации источника, завтра, 12 августа, исполком УАФ назначит Александра Петракова главным тренером сборной Украины. Ассоциацию футбола не устроила сумма компенсации за разрыв контракта Сергея Реброва с "Аль-Айном", которая значительно превышает 1 млн евро.

Александр Петраков в 2019 году выиграл молодежный ЧМ со сборной Украины. Многие игроки из того состава сейчас выступают за основную команду страны.

После триумфального чемпионата мира Петраков тренирует сборную U-17.