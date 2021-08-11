Чемпион мира возглавит сборную Украины по футболу - СМИ
Александр Петраков станет новым главным тренером сборной Украины по футболу
Об этом сообщает Dynamomania.
По информации источника, завтра, 12 августа, исполком УАФ назначит Александра Петракова главным тренером сборной Украины. Ассоциацию футбола не устроила сумма компенсации за разрыв контракта Сергея Реброва с "Аль-Айном", которая значительно превышает 1 млн евро.
Александр Петраков в 2019 году выиграл молодежный ЧМ со сборной Украины. Многие игроки из того состава сейчас выступают за основную команду страны.
После триумфального чемпионата мира Петраков тренирует сборную U-17.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- 10 августа стало известно, что чемпион мира Александр Петраков может возглавить сборную Украины по футболу.
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