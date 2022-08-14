Об этом сообщает BoxingScene .

По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, британец получил две недели, чтобы окончательно решить, продолжит ли он карьеру.

"Мы подождем до 26 августа. Это наш крайний срок, чтобы получить официальное подтверждение его окончательного решения. Мы не спешим. Он был великим героем как на ринге, так и за его пределами. Если Тайсон подтвердит свою отставку, мы устроим большой праздник в его честь", - сказал Сулейман.

Если Фьюри не изменит решения о завершении карьеры, титул WBC станет вакантным. Вероятно, британец получит статус почетного чемпиона, который позволит ему немедленно боксировать за титул WBC в случае возвращения на ринг.

Тайсон Фьюри провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Уайта. Сразу после победы он объявил, что завершает свою карьеру. Несмотря на это, шли разговоры о том, что чемпион по версии WBC проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против победителя поединка между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа из Великобритании.

Усик обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у Джошуа. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

13 августа Тайсон Фьюри сообщил Всемирному боксерскому совету, что завершил карьеру.

14 августа стало известно, что на кону боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет стоять титул журнала The Ring , принадлежавший Тайсону Фьюри.

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