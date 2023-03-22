Об этом Озил написал в twitter .

Причиной своего решения полузащитник турецкого "Истанбула" назвал постоянные травмы, которые его донимали в последнее время.

Месут Озил также выступал за немецкие "Шальке" и "Вердер", испанский "Реал", английский "Арсенал" и турецкий "Фенербахче".

Озил сыграл за сборную Германии 92 матча и забил 23 гола. Вместе с ней в 2014 году стал чемпионом мира.