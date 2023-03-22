Чемпион мира по футболу в 34 года объявил о завершении карьеры
Немецкий футболист Месут Озил, ставший чемпионом мира в 2014 году, объявил о завершении карьеры
Об этом Озил написал в twitter .
Причиной своего решения полузащитник турецкого "Истанбула" назвал постоянные травмы, которые его донимали в последнее время.
Месут Озил также выступал за немецкие "Шальке" и "Вердер", испанский "Реал", английский "Арсенал" и турецкий "Фенербахче".
Озил сыграл за сборную Германии 92 матча и забил 23 гола. Вместе с ней в 2014 году стал чемпионом мира.
- 10 января валлийский футболист Гарет Бэйл, который с "Реалом" пять раз выигрывал Лигу чемпионов, объявил, что завершает карьеру в 33 года .
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