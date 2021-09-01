Чемпион мира по футболу после двух месяцев поиска нашел себе новую команду
Бывший защитник "Баварии" Боатенг стал игроком французского "Лиона"
Об этом сообщает официальный Twitter "Лиона".
32-летний Боатенг, который с 1 июля был в статусе свободного агента и искал новую команду, подписал с "Лионом" контракт до лета 2023 года. Финансовые условия не известны.
Боатенг выступал за "Баварию" с 2011-го года. До этого выступал за английский "Манчестер Сити" и немецкие "Гамбург" и "Герту".
В 2014 году вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира в Бразилии.
- В ноябре прошлого года уже было известно, что защитник Боатенг бесплатно покинет команду "Баварии".
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