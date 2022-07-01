Чемпион мира по футболу покинул "Динамо" ради польского клуба
Грузинский полузащитник Георгий Цитаишвили следующий сезон проведет в познанском "Лехе"
Об этом сообщает официальный Twitter "Леха".
Познанский "Лех" договорился с "Динамо" о годовой аренде Цитаишвили. Финансовые условия не сообщаются. Вторую половину прошлого сезона вингер также провел в Польше, защищая цвета "Вислы".
В 2019 году в составе молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили стал чемпионом мира U20. Но после этого решил играть за сборную Грузии.
21-летний Цитаишвили сыграл за "Динамо" 24 матча. Является воспитанником киевского клуба.
- В мае 2021 года Цитаишвили признался, что надеется через несколько лет перейти из "Динамо" в европейский топ-клуб.
- После этого стало известно, что полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили получил грузинское гражданство .
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