Чемпион мира по футболу покинул "Динамо" ради польского клуба

Об этом сообщает официальный Twitter "Леха".

Познанский "Лех" договорился с "Динамо" о годовой аренде Цитаишвили. Финансовые условия не сообщаются. Вторую половину прошлого сезона вингер также провел в Польше, защищая цвета "Вислы".

В 2019 году в составе молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили стал чемпионом мира U20. Но после этого решил играть за сборную Грузии.

21-летний Цитаишвили сыграл за "Динамо" 24 матча. Является воспитанником киевского клуба.

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