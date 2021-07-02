Чемпион мира по футболу объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Центральный полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Об этом Кроос написал в Twitter.
Теперь Тони Кроос хочет уделить внимание своей семье.
"Я сыграл за сборную Германии 106 матчей. Хотел, чтобы это число увеличилось до 109, и мы выиграли большой титул чемпионов Европы. Я долгое время принимал решение о том, идти или нет после завершения Евро. С этого момента я сознательно предоставляю себе необходимый перерыв, которого у меня не было уже одиннадцать лет через выступления в сборной Германии. Более того, как муж и папа, я тоже хотел бы быть рядом со своей женой и тремя детьми ", - написал Кроос.
Немец также поблагодарил Йоахима Лева, который с 2006 года возглавлял сборную.
"Для меня было огромной честью носить эту футболку так долго. Я делал это с гордостью и страстью. Спасибо всем фанатам, которые поддержали меня аплодисментами. И спасибо всем критикам за их дополнительную мотивацию. В конце хочу сказать большое спасибо Йоахиму Леву. Именно он предоставил мне возможность представлять сборную Германии и стать чемпионом мира. Благодаря его доверии мы написали эту историю успеха ", - написал хавбек.
Тони Кроос провел за сборную Германии 106 матчей и забил 17 голов. Он дебютировал за национальную команду в 2010 году.
В 2014 году Кроос стал чемпионом мира по футболу.
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