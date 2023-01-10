Чемпион мира по футболу объявил, что прекращает выступления за сборную
Голкипер сборной Франции Уго Льорис заявил, что завершает карьеру в национальной команде
Об этом сообщает Федерация футбола Франции .
Уго Льорис решил сосредоточиться на выступлениях на клубном уровне по "Тоттенгему". 36-летний вратарь дебютировал в сборной Франции в 2008 году, а последний матч сыграл в декабре 2022 года в финале чемпионата мира в Катаре, в котором его команда проиграла Аргентине в серии послематчевых пенальти.
Уго Льорис в составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018 года.
В общей сложности он сыграл за национальную команду 145 матчей.
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7 января главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт с национальной командой до 2026 года.
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