Чемпион мира по футболу начнет политическую карьеру в партии Эрдогана, - СМИ
Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил решил баллотироваться в парламент от партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Об этом сообщает turkiyenewspaper.com .
По информации турецких СМИ, Озил станет кандидатом в депутаты парламента от Партии справедливости и развития, лидером которой является Реджеп Тайип Эрдоган.
Месут Озил завершил карьеру в марте 2023 года. Последним клубом 34-летнего футболиста был турецкий "Истанбул". Также он выступал за немецкие "Шальке" и "Вердер", испанский "Реал", английский "Арсенал" и турецкий "Фенербахче".
Озил сыграл за сборную Германии 92 матча и забил 23 гола. Вместе с ней в 2014 году стал чемпионом мира.
Парламентские выборы в Турции пройдут в мае 2023 года.
- 22 марта Месут Озил объявил о завершении карьеры.
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