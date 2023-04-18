Об этом сообщает turkiyenewspaper.com .

По информации турецких СМИ, Озил станет кандидатом в депутаты парламента от Партии справедливости и развития, лидером которой является Реджеп Тайип Эрдоган.

Месут Озил завершил карьеру в марте 2023 года. Последним клубом 34-летнего футболиста был турецкий "Истанбул". Также он выступал за немецкие "Шальке" и "Вердер", испанский "Реал", английский "Арсенал" и турецкий "Фенербахче".

Озил сыграл за сборную Германии 92 матча и забил 23 гола. Вместе с ней в 2014 году стал чемпионом мира.

Парламентские выборы в Турции пройдут в мае 2023 года.