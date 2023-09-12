Чемпион мира по футболу был пойман на допинге

Об этом сообщает Ansa .

Погба сдал положительный допинг-тест 20 августа после игры серии A против Удинезе, в которой туринцы победили со счетом 3:0. И в его пробе обнаружили превышенное содержание тестостерона. Поль Погба временно отстранен от матчей и имеет три дня, чтобы сдать повторный тест.

Если вина 30-летнего француза будет доказана, ему грозит дисквалификация на два года. Если выяснится, что футболист употреблял допинг умышленно, наказание может достичь четырех лет.

Кто такой Поль Погба

Поль Погба является чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции, за которую он сыграл 91 матч и забил 11 голов.

Кроме "Ювентуса", полузащитник выступал за английский "Манчестер Юнайтед". Француз является четырехкратным чемпионом Италии и победителем Лиги Европы в составе МЮ.