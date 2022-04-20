Чемпион мира Пидручный объявил, что идет на выборы президента Федерации биатлона Украины

Об этом он заявил в интервью Tribuna.com .

По словам Подручного, ему было предложено принять участие в выборах президента Федерации биатлона и он ответил согласием.

"Буквально несколько дней назад я принял для себя решение согласиться на выдвижение моей кандидатуры на этот пост. Сам я этого сделать не могу, поскольку только члены ФБУ, местные ячейки, представляют кандидатуру для рассмотрения на конференции", - рассказал Пидручный.

Он добавил, что спортсмены поддержали его решение, хотя и их позиция не будет иметь решающего значения.

"Я понимаю, что биатлонисты не голосуют. Комитет спортсменов имеет только два голоса. Но для меня было важно услышать их мнение – спортсмены действительно хотят сейчас перемен. Вопрос даже не в том, выиграю я или нет. ФБУ – это не чья-то собственность, а общественная организация. Если какая-то областная федерация хочет выдвинуть условного Пидручного или любого другого кандидата, то она имеет на это право", - сказал Подручный, который в 2019 году принес Украине первую золотую медаль чемпионатов мира в истории мужской сборной.

Выборы президента ФБУ должны были состояться 18 мая, но отложены на неопределенный срок из-за военного положения.

Президентом ФБУ с 1998 года является Владимир Бринзак, пообещавший, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

5 апреля Дмитрий Пидручный заявил, что Владимир Бринзак сказал неправду о месте нахождения натурализованных россиянок, выступающих за сборную Украины, во время начала полномасштабной агрессии.

11 апреля Владимир Бринзак объявил, что покидает пост президента Федерации биатлона Украины после 24 лет в должности.

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