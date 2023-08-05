Чемпион мира отказался продлевать контракт с "Шахтером", - СМИ

Об этом сообщает "Футбол 24".

По информации источника, "Шахтер" сделал Данилу Сикану улучшенное предложение по новому контракту, который истекает летом 2024 года. Однако форвард размышляет над уходом из команды и не хочет продлевать соглашение.

К Сикану якобы есть интерес со стороны итальянских клубов.

Даниил Сикан

Даниил Сикан играет за "Шахтер" с января 2019 года. "Горняки" приобрели форварда у "Карпат" за 150 тыс. евро. Футболист также играл в аренде за "Мариуполь" и немецкую "Ганзу".

В прошлом сезоне Сикан забил 9 мячей и отдал 2 голевых передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро.

Даниил Сикан является чемпионом мира-2019 в составе сборной Украины U-20.