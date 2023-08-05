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Чемпион мира отказался продлевать контракт с "Шахтером", - СМИ

5 августа, 2023 суббота
23:45
Спорт

Украинский футболист Даниил Сикан не хочет продлевать контракт с донецким "Шахтером"

Об этом сообщает "Футбол 24".

По информации источника, "Шахтер" сделал Данилу Сикану улучшенное предложение по новому контракту, который истекает летом 2024 года. Однако форвард размышляет над уходом из команды и не хочет продлевать соглашение.

К Сикану якобы есть интерес со стороны итальянских клубов.

Даниил Сикан

Даниил Сикан играет за "Шахтер" с января 2019 года. "Горняки" приобрели форварда у "Карпат" за 150 тыс. евро. Футболист также играл в аренде за "Мариуполь" и немецкую "Ганзу".

В прошлом сезоне Сикан забил 9 мячей и отдал 2 голевых передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро.

Даниил Сикан является чемпионом мира-2019 в составе сборной Украины U-20.

Италия
Сборная Украины
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