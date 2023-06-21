Чемпион мира Канте променял "Челси" на Саудовскую Аравию

Об этом сообщает Transfermarkt.

"Аль-Иттихад" оформил трансфер Н'Голо Канте на правах свободного агента. Француз подписал контракт до 2027 года. Зарплата – 25 млн евро в год.

Канте играл за "Челси" с 2016 года. Семь лет назад лондонцы заплатили "Лестеру" 36 млн евро за трансфер французского полузащитника. Вместе с "синими" Канте выигрывал ЛЧ.

На счету 32-летнего Канте всего 9 матчей и 1 ассист в прошлом сезоне.

В 2018 году Н'голо Канте торжествовал на чемпионате мира по футболу.