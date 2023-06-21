Чемпион мира Канте променял "Челси" на Саудовскую Аравию
Французский полузащитник Н'Голо Канте стал игроком "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии
Об этом сообщает Transfermarkt.
"Аль-Иттихад" оформил трансфер Н'Голо Канте на правах свободного агента. Француз подписал контракт до 2027 года. Зарплата – 25 млн евро в год.
Канте играл за "Челси" с 2016 года. Семь лет назад лондонцы заплатили "Лестеру" 36 млн евро за трансфер французского полузащитника. Вместе с "синими" Канте выигрывал ЛЧ.
На счету 32-летнего Канте всего 9 матчей и 1 ассист в прошлом сезоне.
В 2018 году Н'голо Канте торжествовал на чемпионате мира по футболу.
- Эксфорвард "Реала" Карим Бензема и "Аль-Иттихад" подписали контракт до 2026 года.
- Француз, являющийся обладателем "Золотого мяча", перешел на правах свободного агента.
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