Чемпион Италии "Интер" уничтожил "Динамо" в товарищеском матче
В товарищеском матче киевское "Динамо" с разгромным счетом проиграло миланскому "Интеру"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Интера" со счетом 3:0. Для миланцев это был заключительный поединок в подготовке к старту сезона. Чемпионат Италии начинается уже в следующий уикенд.
"Динамо" попросило перенести их матч в чемпионате Украины, чтобы встретиться в товарищеской встрече с "Интером".
Итальянцы не оставили "Динамо" ни единого шанса на победу. Голами отметились Николо Барелла, Эдин Джеко и Стефано Сенси.
Товарищеский матч
14 августа
"Интер" - "Динамо" 3:0
Голы: Барелла, 13 Джеко, 34, Сенси, 60
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