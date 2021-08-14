Чемпион Италии "Интер" уничтожил "Динамо" в товарищеском матче

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Интера" со счетом 3:0. Для миланцев это был заключительный поединок в подготовке к старту сезона. Чемпионат Италии начинается уже в следующий уикенд.



"Динамо" попросило перенести их матч в чемпионате Украины, чтобы встретиться в товарищеской встрече с "Интером".



Итальянцы не оставили "Динамо" ни единого шанса на победу. Голами отметились Николо Барелла, Эдин Джеко и Стефано Сенси.



Товарищеский матч



14 августа



"Интер" - "Динамо" 3:0



Голы: Барелла, 13 Джеко, 34, Сенси, 60

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