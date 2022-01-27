Чемпион Италии "Интер" объявил о трансфере самого дорогого одноклубника Малиновского

Об этом сообщает официальный сайт "Интера".



"Интер" арендовал защитника "Аталанты" 27-летнего Робина Госсенса с обязанностью выкупа за 25 млн евро.



Хосенс играет за "Аталанту" с 2017 года, когда его купили за 1,17 млн евро. В этом сезоне немец сыграл 8 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.



Transfermarkt оценивает латераля в 35 млн евро - это самый высокий показатель в "Аталанте". Украинец Руслан Малиновский стоит 30 млн и занимает третью позицию.

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