Чемпион Италии "Интер" объявил о трансфере самого дорогого одноклубника Малиновского
Миланский "Интер" договорился о трансфере флангового игрока "Аталанты" Робина Госенса
Об этом сообщает официальный сайт "Интера".
"Интер" арендовал защитника "Аталанты" 27-летнего Робина Госсенса с обязанностью выкупа за 25 млн евро.
Хосенс играет за "Аталанту" с 2017 года, когда его купили за 1,17 млн евро. В этом сезоне немец сыграл 8 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Transfermarkt оценивает латераля в 35 млн евро - это самый высокий показатель в "Аталанте". Украинец Руслан Малиновский стоит 30 млн и занимает третью позицию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.8
Покупка 28.8Продажа 29.12
-
EUR
Покупка 32.17Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное