Чемпион Франции захотел купить у "Реала" украинца Лунина
Французский "Лилль" ведет переговоры с мадридским "Реалом" о трансфере Андрея Лунина
Об этом сообщает TodoFichajes .
По информации источника, "Лилль" ищет вратаря, который может усилить команду зимой. Во Франции рассчитывают на полноценный трансфер или аренду с правом выкупа, в то время как "Реал" готов отпустить украинца только до конца сезона.
Французский клуб не смог найти замену ушедшему в "Милан" Майку Меньяну, а выступления Иво Грбича считают неубедительными. "Лилль" – действующий чемпион Франции. В этом сезоне команда идет на 12 месте.
22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".
- Напомним, 19 октября главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин останется в мадридском клубе.
- 4 ноября президент "Реала" Флорентино Перес сказал, что украинского вратаря ждет большое будущее .
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