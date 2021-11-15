Чемпион Франции захотел купить у "Реала" украинца Лунина

Об этом сообщает TodoFichajes .



По информации источника, "Лилль" ищет вратаря, который может усилить команду зимой. Во Франции рассчитывают на полноценный трансфер или аренду с правом выкупа, в то время как "Реал" готов отпустить украинца только до конца сезона.



Французский клуб не смог найти замену ушедшему в "Милан" Майку Меньяну, а выступления Иво Грбича считают неубедительными. "Лилль" – действующий чемпион Франции. В этом сезоне команда идет на 12 месте.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".