Чемпион "Формулы-1" объявил о завершении карьеры

Об этом Райкконен сообщил в Instagram.

По словам пилота Alfa Romeo, нынешний сезон станет для него последним в "Формуле-1".

"Вот и все. Это будет мой последний сезон в "Формуле-1". Это решение я принял еще по ходу зимнего перерыва. Оно далось мне нелегко, но я решил, что после окончания этого сезона время попробовать что-то новое. "Формула-1" для меня заканчивается, но я считаю, что в жизни есть гораздо более интересные вещи, которые мне бы хотелось попробовать", - написал финский пилот.

41-летний Кими Райкконен стал чемпионом "Формулы-1" в 2007 году, выступая за Ferrari. На его счету победы в 21-й гонке и 103 попадания на подиум.

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