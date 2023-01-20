Чемпион Европы по шахматам променял сборную Украины на Румынию

Об этом сообщает Федерация шахмат Румынии.

"С радостью и гордостью сообщаем, что один из самых молодых талантов мира, гроссмейстер Кирилл Шевченко выбрал играть за Румынию. Добро пожаловать в нашу команду", - говорится в сообщении румын.

В 2017 году Шевченко получил титул гроссмейстера, когда ему было 14 лет. Является победителем командного ЧЕ-2021 в составе сборной Украины.

В мировом рейтинге FIDE Кирилл Шевченко занимает 80-е место. Среди украинцев он был пятым номером, среди румын – третий.