Чемпион Европы по шахматам променял сборную Украины на Румынию
Украинец Кирилл Шевченко отныне будет выступать за сборную Румынии
Об этом сообщает Федерация шахмат Румынии.
"С радостью и гордостью сообщаем, что один из самых молодых талантов мира, гроссмейстер Кирилл Шевченко выбрал играть за Румынию. Добро пожаловать в нашу команду", - говорится в сообщении румын.
В 2017 году Шевченко получил титул гроссмейстера, когда ему было 14 лет. Является победителем командного ЧЕ-2021 в составе сборной Украины.
В мировом рейтинге FIDE Кирилл Шевченко занимает 80-е место. Среди украинцев он был пятым номером, среди румын – третий.
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