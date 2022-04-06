Чемпион Европы по гимнастике потерял в Мариуполе бабушку и дедушку
У украинского гимнаста Игоря Радивилова в Мариуполе умерли бабушка и дедушка
Об этом сообщила супруга спортсмена гимнастка Ангелина Радивилова, передает " Трибуна ".
"Сегодня мы узнали, что бабушка и дедушка моего мужа умерли в Мариуполе. Оплакивать и никогда не забывать", – написала Радивилова.
29-летний Игорь Радивилов является одним из лучших украинских гимнастов. Четырехкратный чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады-2012 в опорном прыжке.
Его жена Ангелина Радивилова является чемпионкой Европы-2020 в командном первенстве.
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