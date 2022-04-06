Чемпион Европы по гимнастике потерял в Мариуполе бабушку и дедушку

Об этом сообщила супруга спортсмена гимнастка Ангелина Радивилова, передает " Трибуна ".



"Сегодня мы узнали, что бабушка и дедушка моего мужа умерли в Мариуполе. Оплакивать и никогда не забывать", – написала Радивилова.



29-летний Игорь Радивилов является одним из лучших украинских гимнастов. Четырехкратный чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады-2012 в опорном прыжке.



Его жена Ангелина Радивилова является чемпионкой Европы-2020 в командном первенстве.

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