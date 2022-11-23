Об этом сообщает VirginMediaSport в Twitter.

Ярослав Амосов будет защищать титул Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) в поединке против "временного" чемпиона Логана Сторли из США. Бой состоится 25 февраля 2023 г. в Дублине (Ирландия).

Украинец завоевал чемпионский пояс в июне 2021 года, когда победил по очкам бразильца Дугласа Лима. В мае 2022 года ему предстояло защищать титул против британца Майкла Пейджа, однако вступил в ряды терробороны в родном Ирпене. Бой был упразднен, а Пейдж в поединке за временный титул уступил Сторли.

Ярослав Амосов уже встречался с американцем в ноябре 2020 г. и победил его раздельным решением судей.

Bellator считается вторым по престижности промоушеном MMA в мире после UFC.

BREAKING????



Virgin Media Sport может сконстатировать, что @YaroslavAmosov будет возвращаться к @BellatorMMA деньги в Dublin в February! ????????



Величайший амбициоз держит своего участника в течение года, чтобы помочь этому, чтобы помочь своему государству против российского вмешательства. #BellatorDublin pic.twitter.com/JzuTw0Mrkh — Virgin Media Sport (@VMSportIE) November 22, 2022

23 марта 2022 года Bellator упразднил поединок Ярослава Амосова против Майкла Пейджа.

3 апреля Амосов показал свой чемпионский пояс Bellator , нашедший в погребе в освобожденном от российских оккупантов Ирпене.

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