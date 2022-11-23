Чемпион Bellator, воевавший за Украину, объявил о возвращении в октагон
Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов, воевавший в рядах терробороны, будет защищать чемпионский титул Bellator 25 февраля 2023 года в поединке против американца Логана Сторли
Об этом сообщает VirginMediaSport в Twitter.
Ярослав Амосов будет защищать титул Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) в поединке против "временного" чемпиона Логана Сторли из США. Бой состоится 25 февраля 2023 г. в Дублине (Ирландия).
Украинец завоевал чемпионский пояс в июне 2021 года, когда победил по очкам бразильца Дугласа Лима. В мае 2022 года ему предстояло защищать титул против британца Майкла Пейджа, однако вступил в ряды терробороны в родном Ирпене. Бой был упразднен, а Пейдж в поединке за временный титул уступил Сторли.
Ярослав Амосов уже встречался с американцем в ноябре 2020 г. и победил его раздельным решением судей.
Bellator считается вторым по престижности промоушеном MMA в мире после UFC.
BREAKING????— Virgin Media Sport (@VMSportIE) November 22, 2022
Virgin Media Sport может сконстатировать, что @YaroslavAmosov будет возвращаться к @BellatorMMA деньги в Dublin в February! ????????
Величайший амбициоз держит своего участника в течение года, чтобы помочь этому, чтобы помочь своему государству против российского вмешательства. #BellatorDublin pic.twitter.com/JzuTw0Mrkh
- 23 марта 2022 года Bellator упразднил поединок Ярослава Амосова против Майкла Пейджа.
- 3 апреля Амосов показал свой чемпионский пояс Bellator , нашедший в погребе в освобожденном от российских оккупантов Ирпене.
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