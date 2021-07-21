"Чемодан-вокзал-не**й шастать": соцсети об увольнении профессора Бильченко, известной антиукраинскими заявлениями
Украинские сообщество не осталось равнодушным к увольнению из НПУ имени М.П. Драгоманова известной антиукраинскими заявлениями преподавательницы Евгении Бильченко: одни предлагают ей отправиться в РФ, другие - поддерживают профессора
Еспресо.TV предлагает ознакомиться с реакцией общества на ликвидацию кафедры культурологии и философской антропологии НПУ имени М.П. Драгоманова, а также увольнение Евгении Бильченко.
"Удачи вам в работе на кафедрах вузов РФ. Надеюсь, что там найдете свой сродный труд".
"Ну все, теперь спокойно можете чесать в родную гавань на мокшанские болота! Ура!".
"Надеюсь, что не только уволили, а и не возьмут ни на одну педагогическую должность! Поэтому: "удачи", или по-русски -" нех*й шастать"!".
"Любители Рашки = биомусор!".
"Чемодан - вокзал - нех*й шастать!".
"Женя, не плачь. Собирай чемоданы и пиз**й на Россию. Уверен, там найдется найдется применение твоим гениальным талантам".
Также есть пользователи, которые поддерживают скандальную преподавательницу.
"Как это: "считает машина"?! Что, дошли до ручки нового удивительного? (((".
"Мне жаль... НПУ. Они потеряли гораздо больше, чем Вы, Женечка".
"Женя, валыи с этой свалки в нормальную жизнь. Побереги себя".
- Напомним, после усиления с 16 января 2021 года действия закона о защите государственного языка Бильченко обнародовала в Facebook серию заявлений, где, в частности, назвала Украину "онкобольной американской колонией" и "тоталитарной страной", где якобы царят "уличные этнорадикалы" и "фашизм" . При этом на оккупированных территориях и в РФ никаких признаков тоталитаризма, политических репрессий и ограничений прав и свобод человека и гражданина она не видит.
- Позже появились свидетельства того, что подобные вещи профессор рассказывает и на лекциях.
- В открытом доступе есть видеозаписи с ее выступлениями на тему "войны" в Украине, которые она имела в Одесской юридической академии, а также на телеканалах экс- "регионала" Клименко и террористической организации "ДНР". От своих слов Евгения Бильченко не отказывается.
- Впоследствии, профессора Евгению Бильченко, известную своими антиукраинскими высказываниями, уволили из НПУ имени М.П. Драгоманова, где она работала преподавателем.
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