"Чемодан-вокзал-не**й шастать": соцсети об увольнении профессора Бильченко, известной антиукраинскими заявлениями

Еспресо.TV предлагает ознакомиться с реакцией общества на ликвидацию кафедры культурологии и философской антропологии НПУ имени М.П. Драгоманова, а также увольнение Евгении Бильченко.



"Удачи вам в работе на кафедрах вузов РФ. Надеюсь, что там найдете свой сродный труд".





"Ну все, теперь спокойно можете чесать в родную гавань на мокшанские болота! Ура!".

"Надеюсь, что не только уволили, а и не возьмут ни на одну педагогическую должность! Поэтому: "удачи", или по-русски -" нех*й шастать"!".





"Любители Рашки = биомусор!".

"Чемодан - вокзал - нех*й шастать!".





"Женя, не плачь. Собирай чемоданы и пиз**й на Россию. Уверен, там найдется найдется применение твоим гениальным талантам".





Также есть пользователи, которые поддерживают скандальную преподавательницу.



"Как это: "считает машина"?! Что, дошли до ручки нового удивительного? (((".



"Мне жаль... НПУ. Они потеряли гораздо больше, чем Вы, Женечка".



"Женя, валыи с этой свалки в нормальную жизнь. Побереги себя".





Напомним, после усиления с 16 января 2021 года действия закона о защите государственного языка Бильченко обнародовала в Facebook серию заявлений, где, в частности, назвала Украину "онкобольной американской колонией" и "тоталитарной страной", где якобы царят "уличные этнорадикалы" и "фашизм" . При этом на оккупированных территориях и в РФ никаких признаков тоталитаризма, политических репрессий и ограничений прав и свобод человека и гражданина она не видит.

Позже появились свидетельства того, что подобные вещи профессор рассказывает и на лекциях.

В открытом доступе есть видеозаписи с ее выступлениями на тему "войны" в Украине, которые она имела в Одесской юридической академии, а также на телеканалах экс- "регионала" Клименко и террористической организации "ДНР". От своих слов Евгения Бильченко не отказывается.

Впоследствии, профессора Евгению Бильченко, известную своими антиукраинскими высказываниями, уволили из НПУ имени М.П. Драгоманова, где она работала преподавателем.

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