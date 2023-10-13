И за эту неделю мне ни разу не позвонили ни с одного польского телеканала или радиостанции. Для поляков я комментирую события в Украине с 24 февраля 2022 года. В первые дни и месяцы полномасштабного вторжения график включений в польские эфиры был настолько плотным, что я едва успевала поесть. Это была как еще одна моя работа, только волонтерская. Она, бывало, начиналась в 6 утра и заканчивалась далеко за полночь. Но я не отказывала моим коллегам из Польши, понимая, насколько это важно для моей страны — напоминать о войне, и была благодарна, что и они это понимают. Конечно, со временем, когда прошел первый шок, обращений о включении стало меньше. Но по каждому новому акту российской агрессии, который не мог вместить в голове нормальный человек, сразу же был шквал звонков из польских редакций.

Однако, не в случае с поселком Гроза…

И это меня, наверное, удивило бы и шокировало, если бы накануне я по делам не побывала в Польше. В польских новостях сейчас главная тема – это выборы, до которых – считанные дни.

Предвыборная борьба в Польше. Фото: Леси Вакулюк

Предвыборная кампания — яростная. Поляки называют ее самой грубой в истории современной Польши. Из-за политических предпочтений ссорятся между собой даже семьи. Независимые медиа публикуют о политсилах и их представителях резонансные журналистские расследования. Материалы эти основаны на фактах, а не выдумках, типа "у него был родной брат, но он его убил". Оппозиция обсуждает имение нынешнего премьера Матеуша Моравецкого. По данным журналистов ему принадлежат пять квартир, три дома и несколько гектаров земли. И стоит все это свыше 40 миллионов злотых (это около 350 миллионов гривен). Но почему-то премьер уже лет восемь не хочет задекларировать свое добро. Среди сторонников провластной партии PiS ("Право и справедливость") ходят слухи, что Дональд Туск, лидер оппозиционной к власти политсилы PO ("Гражданская платформа"), дома разговаривает на немецком, а, следовательно, говорят ПиСовцы, если он победит, то сразу продаст Польшу Германии. "Вам, украинцам, от этого станет только хуже", — написал мне сообщение на Facebook один поляк.

Политики обращаются к избирателям с экранов телевизоров. Политики обращаются к электорату с баннеров на улицах. Правда, уличная политическая реклама в Польше, если сравнивать хотя бы с последними выборами в Украине в 2019 году, можно сказать, почти невидима. Какие-то редкие небольшие плакаты на мостах. Может, два больших баннера с лицами политиков я насчитала за 500 километров трассы до Варшавы. Политическая реклама в Польше – это дорого. Так что ни один политический штаб не устраивает аудиовизуальное издевательство над избирателями.

Предвыборная реклама в Польше в 2023 году. Фото: Леси Вакулюк

Чего тоже меньше на улицах Польши, так это украинской символики. Меньше, чем в прошлом году. Прошлой осенью я тоже была в Варшаве по делам. И тогда сине-желтые ленты, флаги, наклейки были повсюду: на окнах домов, на машинах, в подземных переходах. Казалось, что синего и желтого цвета в общественном пространстве польской столицы было даже больше, чем в Киеве. Польские телеведущие появлялись в эфирах с небольшими украинскими флажками на лацканах пиджаков. Теперь свою поддержку Украине таким образом выражают не все.

"Не побьют?" — вручаю я сине-желтую сумку с конфетами своему польскому зрителю и читателю. Решила его поблагодарить сладким сувениром из Украины. Он не раз видел, как я включалась на польских телеканалах, читал мои статьи в польских печатных медиа, а затем нашел мой профиль на Facebook, чтобы написать слова поддержки украинцам. Впоследствии предложил прислать экземпляр Gazeta Wyborcza с моим материалом о годовщине российского вторжения. Как оказалось, Роберт сам когда-то работал журналистом на телевидении.

"Лесь, не преувеличивай, умоляю! Вот увидишь, закончатся выборы и напряжение между нашими странами спадет. Это все политика! Наша власть специально ссорится с вашей, чтобы заработать себе балы. Простые поляки вас поддерживают", — уверяет мой новый польский друг.

Раньше польские телеведущие появлялись в эфирах с небольшими украинскими флажками на лацканах пиджаков. Фото: Леси Вакулюк

А вот моя украинская подруга, работающая в Польше журналисткой, отмечает, что отношение к украинцам здесь в последнее время несколько изменилось. Немного из-за политики, немного из-за поведения самих украинцев. Мы идем с ней посмотреть нашумевший художественный фильм Агнешки Голланд "Зеленая граница" (в нем, кстати, тоже есть о полномасштабном вторжении России в Украину). На подземном паркинге одного из центральных торговых центров Варшавы, где есть кинотеатр, видны и украинские автомобили. Их узнаешь не только по номеру, но и по размеру и марке. Часто это большие седаны и кроссоверы премиумкласса. И часто за рулем сидят вполне призывного возраста мужчины. А женщины идут в эти автомобили, неся из ТЦ огромные пакеты с покупками. "И при этом не брезгуют брать польскую помощь для беженцев", — грустно добавляет моя украинская подруга. Замечают ли это поляки? Конечно. Они ведь не слепые. К тому же украинцы за рулем часто пренебрегают правилами дорожного движения. Полосу, отведенную для общественного транспорта, некоторые украинские водители, бывает, воспринимают как полосу, чтобы объехать пробку. Чувствуют себя как дома.

А еще поляки слышат. Слышен русский язык. Его на улицах Варшавы много. Я сама то и дело дергалась, когда то здесь, то там прохожие разговаривали по-русски. Еще в Украине ты как-то понимаешь, кто есть кто. А в Польше этот русскоязычный прохожий может быть не только украинцем, но и россиянином или, например, белорусом, на которых нет маркировки, они против войны в Украине или за.

"Почему вы, украинцы, говорите на языке тех, кто на вас напал?" — спросила меня когда-то слушательница польской радиостанции "Tok FM". И несмотря на то, что я кратко пыталась объяснить все исторические и не только особенности функционирования русского языка в Украине, она все же осталась недовольна ответом. У поляков хорошая историческая память. Несколько веков назад их тоже коснулась русификация. А еще они не забыли, во что Польшу превратили коммунистические времена. Тогда, кстати, русский в польских школах изучали как обязательный, но от этого поляки его любить больше не стали.

Польша все еще поддерживает Украину, и это видно невооруженным глазом. Фото: Леси Вакулюк

Что интересно, в польской школе, где учится дочь моей украинской подруги, есть правило: иноязычные ученики должны говорить на польском не только на уроках, но и на перерывах.

– Для того, чтобы упражняться в языке, – объясняет она.

– Хорошее правило! - говорю я. — Его бы и в наши школы, чтобы украинские дети упражнялись в украинском.

Наша польская подруга, с которой мы встретились на кофе в Варшаве, сосредотачивает свое внимание на другом: учить физику, химию и другие предметы на чужом тебе языке непросто. "Бедный ребенок! - жалуется он, - Хоть польский мой родной, но я и половины не понимала, о чем в тех учебниках!"

Обсудив польскую школу, мы снова возвращаемся к теме войны в Украине и выборам в Польше. Моя польская подруга спрашивает нас, виден ли конец этой войне. Мы с моей украинской подругой только пожимаем плечами.

"Чем, Моника, закончатся выборы в Польше?" - спрашиваем ее. И она тоже не знает ответа на вопросы. Ситуация все еще 50 на 50. И от результатов выборов в Польше зависит многое: будет ли она демократической или будет скатываться до уровня Венгрии Орбана.

"Но как бы в конце концов мы не проголосовали, - успокаивает Моника, - не переживайте! Польша и поляки все равно будут на вашей стороне! И не оставят вас в войне с Россией наедине".