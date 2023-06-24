Чем закончится мятеж Пригожина против Путина будет зависеть от Росгвардии, - разведка Британии
Британская разведка считает, что в развязке мятежа Пригожина против военного руководства РФ решающим станет то, останутся ли лояльными Кремлю российские силовики, особенно Росгвардия
Об этом говорится в возведении минобороны Великобритании.
"При очень ограниченных доказательствах боев между "Вагнером" и российскими силовиками, некоторые из них, возможно, остались пассивными, уступая вагнеровцам. В течение следующих часов верность российских силовых структур, особенно Росгвардии, играет ключевую роль в том, как завершится этот кризис", - констатируют в ведомстве.
Разведка сообщает, что в ночь на 24 июня споры между руководителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и российским Минобороны обострились до прямого силового противостояния.
По данным британской разведки, вагнеровцы двигаются на север через Воронежскую область, "почти наверняка" направляясь в Москву. Российские силовики, очевидно, не сопротивляются.
"Поскольку очень мало свидетельств столкновений между "Вагнером" и российскими силовиками, часть явно остались пассивными и молча стали на сторону вагнеровцев", - говорится в сводке.
По выводам британской разведки, эти события являются "самым значимым вызовом" российскому государству за последнее время.
- 23 июня российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
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