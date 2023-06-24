Об этом говорится в возведении минобороны Великобритании.

"При очень ограниченных доказательствах боев между "Вагнером" и российскими силовиками, некоторые из них, возможно, остались пассивными, уступая вагнеровцам. В течение следующих часов верность российских силовых структур, особенно Росгвардии, играет ключевую роль в том, как завершится этот кризис", - констатируют в ведомстве.

Разведка сообщает, что в ночь на 24 июня споры между руководителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и российским Минобороны обострились до прямого силового противостояния.

По данным британской разведки, вагнеровцы двигаются на север через Воронежскую область, "почти наверняка" направляясь в Москву. Российские силовики, очевидно, не сопротивляются.

"Поскольку очень мало свидетельств столкновений между "Вагнером" и российскими силовиками, часть явно остались пассивными и молча стали на сторону вагнеровцев", - говорится в сводке.

По выводам британской разведки, эти события являются "самым значимым вызовом" российскому государству за последнее время.