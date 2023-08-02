Интернетом ходят цитаты одного молодого господина, который решил стать на скользкую дорожку уподобления Украины с девушкой, которая одела слишком короткую юбку. И так спровоцировала Россию на нападение?

Зачем сделал этот молодой человек? Очевидно, что лавры двух популистов Арестовича и Поворознюка давят на головы многим. И мысли о 10% людей с низким уровнем электорального интеллекта и политической неразборчивости многим, кто пойдет выбирать тебя в депутаты, — лишает сна и совести многих юных политиков.

Мы не заслужили этой войны. И никакое государство в мире не заслуживает коварного нападения, обстрелов, массовых застенков, изнасилований и краж тысяч детей. Никто не заслуживает геноцидов и заявлений, что такого народа не было и не будет, и "здесь всегда были исконно российские земли".

Можно столько угодно сетовать, что в 1991 году люди избрали не Черновола, а Кравчука. Совет следующих лет напоминал сборный музей коммунизма и социализма с вкраплениями красных директоров. Однако никто не заслуживает смерти в своей постели от российской ракеты. Никто не должен хоронить всю семью в нескольких гробах, включая внуков. Ни один человек не заслуживает получить пулю в затылке и быть погребенным в ближней яме, как мусор.

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Мне не нравится, что до сих пор есть противоречия — это 73% с 2019 года принесли войну в Украину или нет. Это было то время, когда Владимир Зеленский удачно оседлал тренд по смене старых элит. Это желание было настолько сильным, что люди могли проголосовать даже за хомяка, если бы на его клетке висела наклейка "Зе!". Это был мировой тренд на несистемных политиков, громко выстреливший в 2010-е. Когда телевизионные шоумены и комики массово становились президентами в Латинской Америке. Когда итальянский смех Беппе Грилло громко выстрелил на выборах с движением "Пять звезд". А премьер-министром Словении стал Марьян Шарец – политический сатирик. Однако ни один человек, ни один таксист, чей салон был залеплен флажками и наклейками "Зе!", не заслуживает смерти в окопе или статуса "пропал без вести".

Украинцы не заслужили эту войну, но она была неизбежна.

Уж очень сопротивлялись украинцы тому, чтобы легли под Россию и превратиться во что-то подобное Беларуси. Но с более богатыми хлебами и просторами для безумной коррупции.

Мы захотели у НАТО и ЕС, а не в Таможенный союз. И это послужило поводом для раздувания российской пропаганды о враждебном НАТО и неграх на танках в центре Киева.

Мы не хотели диктаторских законов и диктатора. Не хотели жить в вольерах, автозаках. Откровенно сопротивлялись инфильтрации культуры АУЕ ( арестантское уркаганское единство. – Ред. ), которую щедро пытались насадить в начале правления Януковича. Именно за это сопротивление майдановцев в Крепостном переулке и на улице Институтской так зверски убивали.

Каждый день убивают лучших из нас из-за того, что не капитулировали, не согласились на оккупацию. И не дали молчаливого согласия на тихую утилизацию без сопротивления чуть позже.

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Так что мы "заслужили" эту войну только одним - что не дали себя добить, взять России сразу. За то, что оскалили зубы, показали когти и дали по морде.

Это не что иное, как экзистенциальная война, ряд "спецопераций" по поглощению Украины Россией, которые начались задолго до 2014 года. И полномасштабного вторжения было, к сожалению, не избежать. Потому что мы сделали все, чтобы быть свободными. И мы будем. Прорвемся сквозь боли и потери, сквозь раны, которые вряд ли залечат врачи, но потом запечатает смерть от старости.

Остается только наконец-то и навсегда решить, что делать с коллаборантами и государственными изменниками. Я получила иммунитет от ракет и шахедов, но чувствую ненависть и злобу, когда коррупционер наживается на войне и убегает на испанские курорты. Когда люди, которые тащили сюда войну, вместо допросов в СБУ получили добро на побег за границу. Когда часть предателей 2014 резко перекрасилась у беженцев и прекрасно чувствует себя на социальной помощи немецких налогоплательщиков.

Я не могу простить тем, кто сознательно обворовывал армию. Кто за пару лет до полномасштабного вторжения говорил, что стандарты НАТО не ко времени и Проектный офис реформ при Минобороны тоже не актуален. Кто говорил, что дороги нужнее за войско. И кто до последнего звал народ не на курсы терробороны, а на майские шашлыки.

Однако я хочу сказать всем хайпожерам и искателям депутатских мандатов — войну в Украине развязала исключительно Российская Федерация. Все остальные поиски коротких юбочек и тесных декольте – от лукавого.

Так можно договориться к тому, что люди в Буче сами себя постреляли, потому что были слишком тщеславны и из жира бесились в своих симпатичных имениях, нашпигованных современной техникой. Так можно обвинить миллионы мужчин, которые пошли записываться в военкоматы без всякого представления, что такое война, но с четкой уверенностью, что русню нужно убивать. И так же можно легко впасть в бездну темников медведчуковских каналов, чем меньше Украина крутила бы носом — тем легче было бы жить бесправным федеральным округом РФ.

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Россия не в первый раз нападает на нас.

Только за последние сто лет не было ни одного поколения, до которого не дотянулись бы кровавые московитские руки.

Мой прапрадед был на Первой мировой войне. Его брат пошел на финскую со стороны советцев. Мой прадед погиб во Второй мировой войне. А бабушка чуть не умерла от голода в 1946 году. Юноша моей матери погиб на войне в Афганистане. Я вынуждена строить свою жизнь и бояться нынешней войны.

Тот, кто там говорит, кто украинцы заслужили эту войну, пусть закроет пасть. Потому что получит черную отметину, а не должность нардепа послевоенной Рады.

Специально для Еспресо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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