Чем тяжелее - тем дешевле: Новая почта изменила тарификацию доставки иностранных онлайн-покупок

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.



Согласно сообщению, компания "Новая почта Глобал" с 7 октября обновляет тарифы на услугу NP Shopping - доставку из зарубежных интернет-магазинов.



"Учитывая рост интереса украинских покупателей к зарубежному онлайн-шопингу, компания предложила выгодные условия тарификации: чем больше вес заказа, тем дешевле обходится его доставка. Обновленные тарифы будут касаться доставки из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе", - отметили в пресс-службе, уточнив, что сейчас это США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания.



Так, доставка посылки из американских интернет-магазинов весом до 1 кг обойдется клиенту в $5 за 0,5 кг, $3,80 - от 1 до 5 кг, а посылки весом более 5 кг будут доставляться за $3,60/0,5 кг .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb