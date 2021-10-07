Чем тяжелее - тем дешевле: Новая почта изменила тарификацию доставки иностранных онлайн-покупок
Новая почта изменила тарификацию доставки иностранных онлайн-покупок в зависимости от веса
Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.
Согласно сообщению, компания "Новая почта Глобал" с 7 октября обновляет тарифы на услугу NP Shopping - доставку из зарубежных интернет-магазинов.
"Учитывая рост интереса украинских покупателей к зарубежному онлайн-шопингу, компания предложила выгодные условия тарификации: чем больше вес заказа, тем дешевле обходится его доставка. Обновленные тарифы будут касаться доставки из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе", - отметили в пресс-службе, уточнив, что сейчас это США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания.
Так, доставка посылки из американских интернет-магазинов весом до 1 кг обойдется клиенту в $5 за 0,5 кг, $3,80 - от 1 до 5 кг, а посылки весом более 5 кг будут доставляться за $3,60/0,5 кг .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.25Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное