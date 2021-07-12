Чем Сталин отличался от Гитлера. Говорит французский историк Николя Верт

Об этом советолог Николя Верт (Франция), который прибыл в Киев с презентацией своего нового научного исследования на тему сталинского террора, рассказал в программе "Историческая правда" с Вахтангом Кипиани на Еспресо.TV.



"Чем больше историки работают над предметом, тем больше видны различия между нацизмом и сталинизмом. Конечно, есть много общего, но это в самом общем плане. Как только мы входим в подробности функционирования системы, отношений государства и общества, то, конечно, разница бросается просто в глаза", - отметил он.



Историк привел соответствующие примеры.



"95% жертв нацизма были не немецкими гражданами, а иностранцами. 95% жертв сталинизма были советскими гражданами. Это и есть государство против своего народа, как я озаглавил мою часть в "Черной книге"", - сказал исследователь.



Здесь стоит напомнить. что в Украине о Николя Верте широкая общественность узнала в конце ХХ века как о соавторе резонансной тогда научной работы "Черная книга коммунизма".



Читайте также: Путин и Ко перешли от идеологии КГБ-ФСБ к НСДАП. Это уже чистый расизм, - политолог Александр Морозов



Кроме того, добавил историк, Сталин и Гитлер "совершенно по-разному работали".



"Гитлер давал какие-то общие указания, но не интересовался ходом детально. Сталин, наоборот, старался за всем следить. И сталинская вертикаль власти была настоящей. У Гитлера никакой вертикали власти не было", - отметил Николя Верт.



Кроме того, в гитлеровском Третьем Рейхе и сталинском Советском Союзе были разные типы отношений центра и периферии.

