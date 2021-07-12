Чем Сталин отличался от Гитлера. Говорит французский историк Николя Верт
Несмотря на общую для обоих тоталитарных режимов невероятную жестокость и ненависть к людям, между сталинизмом и гитлеризмом существовали большие различия
Об этом советолог Николя Верт (Франция), который прибыл в Киев с презентацией своего нового научного исследования на тему сталинского террора, рассказал в программе "Историческая правда" с Вахтангом Кипиани на Еспресо.TV.
"Чем больше историки работают над предметом, тем больше видны различия между нацизмом и сталинизмом. Конечно, есть много общего, но это в самом общем плане. Как только мы входим в подробности функционирования системы, отношений государства и общества, то, конечно, разница бросается просто в глаза", - отметил он.
Историк привел соответствующие примеры.
"95% жертв нацизма были не немецкими гражданами, а иностранцами. 95% жертв сталинизма были советскими гражданами. Это и есть государство против своего народа, как я озаглавил мою часть в "Черной книге"", - сказал исследователь.
Здесь стоит напомнить. что в Украине о Николя Верте широкая общественность узнала в конце ХХ века как о соавторе резонансной тогда научной работы "Черная книга коммунизма".
Читайте также: Путин и Ко перешли от идеологии КГБ-ФСБ к НСДАП. Это уже чистый расизм, - политолог Александр Морозов
Кроме того, добавил историк, Сталин и Гитлер "совершенно по-разному работали".
"Гитлер давал какие-то общие указания, но не интересовался ходом детально. Сталин, наоборот, старался за всем следить. И сталинская вертикаль власти была настоящей. У Гитлера никакой вертикали власти не было", - отметил Николя Верт.
Кроме того, в гитлеровском Третьем Рейхе и сталинском Советском Союзе были разные типы отношений центра и периферии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.4
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.51
- Актуальное
- Важное