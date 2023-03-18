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Чем отличается британский танк Challenger 2 и когда он приедет в ВСУ

Алексей Левков
18 мартa, 2023 суббота
08:02
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Великобритания стала первой страной, согласившейся передать Украине свои основные боевые танки — 14 января правительство этой страны официально сообщило о передаче Challenger 2 в ВСУ. Что это за танки и как скоро они приедут в Украину, рассказываем в нашем материале

Сколько всего танков и почему они могут "задержаться"?

Еще в январе Великобритания объявила о выделении для ВСУ 14 танков Challenger 2 – стандартная танковая рота в странах НАТО. Что касается количества этих танков непосредственно в Великобритании, то на 2022 год в активе этой страны было 227 танков Challenger 2 (из них 148 планируют модернизировать в Challenger 3) и еще около 70 находятся на хранении в разном состоянии.

Вместе с тем, позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время посещения военной базы, где проходят обучение наши военные, заявил, что Украина может получить больше британских танков, если они будут эффективны против оккупантов. В то же время, недавно чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Украина в итоге получит вдвое больше британских танков – 28 единиц Challenger 2 вместо 14.

Относительно сроков передачи танков Challenger 2, сначала сообщалось, что они приедут в Украину уже в марте этого года, но в конце концов ситуация несколько изменилась — министр обороны Великобритании Бен Воллес сообщил, что танки приедут в Украину ориентировочно в мае-июне этого года.

Такой срок прежде всего связан с тем, что наши танкисты, кроме непосредственного овладения британским танком, будут еще и учиться воевать на нем в составе подразделений. Также здесь стоит вспомнить и два таких факта: во-первых, Великобритания в этом году проведет обучение почти 20 тысяч военных ВСУ; во-вторых, эта страна помимо танков передает также и САУ AS90 и БТРы FV430 Mk3 Bulldog. То есть речь идет уже о комплектных поставках и вполне вероятно, что британцы подготовят для ВСУ полноценное готовое к бою соединение.

Почему Challenger 2 можно назвать "особым" по сравнению с Abrams и Leopard

Британский основной боевой танк FV4034 Challenger 2 можно назвать классическим западным танком без автомата подзарядки и с экипажем, состоящим из четырех человек. Первые машины поступили на вооружение в 1995 году, однако имели ряд недостатков, поэтому большинство из построенных танков оставались на заводе, а на вооружение начали активно поступать уже в 1998 году.

Основной британский боевой танк Challenger 2, фото: gettyimages

Challenger 2 создавался для замены своего предшественника, Challenger 1, и хотя на первый взгляд эти танки кажутся схожими, они лишь на 3% обладают взаимозаменяемыми компонентами. И когда мы говорим о Challenger 2, то прежде всего следует упомянуть его уникальную 120-мм пушку L30A1 длиной 55 калибров. Это нарезная пушка, которая предусматривает использование неунифицированных боеприпасов НАТО. Среди прочего, британский танк может бить врага мощными бронебойно-фугасными HESH, способными уничтожать как бронетехнику, так и укрепления врага на расстоянии до 8 км и эффективны против танков — именно эти снаряды британцы разрабатывали прежде всего для того, чтобы уничтожать на поле боя советские машины.
Танк защищен броней Chobham второго поколения, также известной под названием Dorchester — почти аналогичную защиту имеет и американский танк Abrams. Эта броня эффективно защищает как от кумулятивных, так и от подкалиберных боеприпасов. В то же время есть опция установки дополнительных бронемодулей и тогда вес танка вырастет с 64 до 75 тонн.

Каким будет преемник танка Challenger 2

Как мы рассказывали ранее, британцы планируют модернизировать около полутора сотен своих танков до уровня Challenger 3 — в Великобритании уже утвердили окончательный вид этого танка и ожидают, что все модернизированные машины получат до 2030 года. Процесс модернизации будет проходить непосредственно в Великобритании при активном участии компании Rheinmetall. Контракт на модернизацию машин был подписан в 2021 году на сумму 0,97 млрд долларов (или примерно 6,5 млн долларов за машину).

Модернизированный танк Challenger 3 получит ряд обновлений, в том числе и новую пушку , фото: gettyimages

Машина получит новую гладкоствольную 120-мм пушку L55 от Rheinmetall, которая также устанавливается на танках Leopard 2, вместо нарезной L30, и, соответственно, возможность применять программируемые боеприпасы. Башня танка также будет новой, а главная фишка модернизации - тотальная цифровизация машины. Кроме того, машина получит новые прицельные устройства.

Алексей Левков, Defense Express – специально для Еспресо.

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