Чем особен ЗРК Patriot и как он изменил ПВО Украины

Когда и как Украина получила ЗРК Patriot

Сразу после полномасштабного вторжения американские зенитные ракетные комплексы Patriot начали размещать на своей территории страны - соседи Украины. Польша и Словакия передавали Украине свои системы С-300, советского производства.

Вопрос передачи "Патриотов" Украине остро встал осенью 2022 года, в частности, когда в октябре Россия начала массированные ракетные атаки на объекты гражданской инфраструктуры. Так же системы ПВО просил в телефонном разговоре с госсекретарем США Блинкеном глава украинского МИД Кулеба.

Тогда же польские министры выступили с предложением перевезти ЗРК Patriot, полученный Варшавой от Германии, на территорию Украины. Впрочем, эту инициативу нельзя было реализовать без согласования с официальным Берлином, а Германия на тот момент согласия не давала.

Все изменило решение Соединенных Штатов. 21 декабря Джо Байден распорядился предоставить Украине военную помощь в размере $1 млрд, дополнительную помощь на $850 млн, а также желанный Patriot.

"Сегодняшняя помощь впервые включает систему противовоздушной обороны Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на значительно более высокой высоте, чем ранее предоставленные системы противовоздушной обороны", - говорилось в сообщении Белого дома.

Это решение изменило и официальную позицию Берлина, который в январе заявил, что также передаст Украине одну батарею Patriot. Часть оборудования к "немецкому Патриоту" передали Нидерланды. В феврале в Германии начались учения для украинских военных, которые овладевали ЗРК. А в апреле оба дивизиона Patriot прибыли в Украину, усилив ПВО Сил обороны.

Что такое ЗРК Patriot

Разработку зенитно-ракетного комплекса начали еще в 1960-х, однако контракт на производство подписали в 1980-м, а в войска ЗРК поступил в конце 1981 года. Название является акронимом, происходит от одного из радиолокационных компонентов. Речь идет о радаре слежения с фазированной решеткой для перехвата цели (англ. Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target – PATRIOT). Сейчас "Патриотами" кроме Украины и США пользуются еще 16 стран, в т.ч. Израиль, Южная Корея, ОАЭ, Катар, Греция.

Производитель комплекса американская компания Raytheon, многократно технически совершенствовавший комплекс. В компании заявляют, что разработали планы модернизации минимум до 2048 года.

Каждый Patriot – это не одна установка, а комплекс противовоздушной обороны. Система, состоящая из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок, охватывает территорию площадью 14,5 тыс. квадратных километров, а ее радар может одновременно отслеживать до 50 целей, поражая пять из них. Patriot использует передовые ракеты-перехватчики из воздуха и высокоэффективные радиолокационные системы. В характеристиках Patriot сказано, что комплекс может защищать от тактических баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников, самолетов и других угроз. Для эксплуатации каждой установки требуется около 90 военнослужащих.

Основные характеристики MIM-104 Patriot:

Максимальная дальность перехвата цели – 80 км;

минимальная дальность перехвата цели – 3 км;

максимальная высота перехвата цели – 24 км;

минимальная высота перехвата цели – 0,06 км;

количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90°);

вероятность поражения цели 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6);

масса ракеты – 912 кг.

Впрочем, обозреватели отмечают, что в зависимости от типа ракеты комплексы способны сбивать цели на расстоянии от 40 км до 160 км.

Как работает Patriot?

Впервые в боевых действиях комплексы Patriot применили во время операции "Буря в пустыне" 1991 в Персидском заливе. Более поздние многочисленные технические усовершенствования повысили эффективность этой системы ПВО, ЗРК и ракеты-перехватчики оптимизировали для защиты от тактических баллистических ракет, крылатых ракет и военной авиации. В 2003 году Patriot развернули в Ираке. С тех пор был проведен ряд испытательных запусков ракет, каждый из них завершился успешным перехватом. Иногда для устранения обнаруженной угрозы требуется несколько ракет-перехватчиков.

Высокой эффективностью в перехвате ракет "Патриоты" обязаны нескольким особенностям, объясняют в материале Defence Express. Одно из главных преимуществ – возможность автоматической работы. Это очень важно с точки зрения скорости реакции, потому что "окно возможности" для успешного перехвата баллистической ракеты измеряют в секундах.

Именно поэтому Patriot может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. Последний позволяет ему уничтожать цели без вмешательства человека. И это единственный вариант, когда необходимо перехватить баллистическую ракету, заходящую под углом близким к 90 градусам, а ее скорость составляет 2,8. км/с. Возможности повторного пуска может и не быть, если первая ракета ошибется, поэтому обычно по одной цели может работать две противоракеты одновременно", – говорится в материале.

На начальной стадии полета на противоракету передают команды управления из радара, что ведет цель и отслеживает ее перемещение. Позже противоракета уже видит цель собственной радиолокационной головкой самонаведения и приводится самостоятельно. Когда баллистическая ракета падает на цель, необходимо ее не повредить, а гарантированно уничтожить в воздухе. Поэтому задача противоракеты - врезаться в цель, уничтожив ее за счет большой встречной скорости и энергии столкновения.

Какие недостатки ЗРК Patriot?

Самым большим минусом этой системы часто называют ее высокую стоимость. Новый комплекс Patriot стоит более 1 млрд долларов (400 млн за систему и 690 млн за ракеты), отмечает Центр стратегических и международных исследований. Один перехват цели системой Patriot может стоить до 100 миллионов долларов, тогда как многие цели, от которых защищает ПВО (например, дроны) стоят гораздо дешевле. Одна ракета Patriot стоит примерно $3 млн, что в три раза превышает стоимость боеприпасов для систем NASAMS, которые также используют Украина.

Именно поэтому в Patriot необходимо добавлять другие системы ПВО. Это позволяет защищать небо, принимая экономически эффективные решения. Интегрированная система сама определяет, как лучше поразить воздушную цель и необходимо ли тратить дорогостоящую ракету ЗРК для сбивания дешевого беспилотника.

Также недостатком "Патриотов" считают то, что их режим нуждается в специальном спутнике, находящемся на орбите. Такой спутник должен передать координаты ракеты и траекторию ее полета на локационную станцию комплекса.

Patriot против российских ракет

Уже в первый месяц пребывания "Патриотов" в Украине американским ЗРК удалось серьезное свершение – уничтожение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Случилось это 4 мая в Киевской области.

"Приветствую украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"! Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", - написал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Впоследствии эту информацию подтвердили представители Пентагона. CNN сообщило , что российская ракета должна была попасть в место дислокации системы Patriot, но сам "Патриот" ликвидировал "Кинжал" еще на подлете.

"Украинские ПВО выпустили несколько ракет из Patriot под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету, демонстрируя, как быстро они научились использовать мощную систему", – цитировал телеканал американского чиновника.

Россияне заявляют, что удачно атакуют системы "Патриот". Так, об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом недавно заявил Владимир Путин. Впрочем, российский диктатор не уточнил, как россиянам удалось уничтожить 5 комплексов, если Украине передали их всего два.

Более того, военные обозреватели отмечают, что уничтожить американскую систему несколькими ракетами практически невозможно, ведь она расположена на большой территории.

"Хочу напомнить, что система Patriot состоит из радара, командного пункта и 6 или 8 пусковых установок. Все эти составляющие системы размещаются на определенной площади и удалены друг от друга. То есть уничтожить полностью батарею Patriot невозможно", - отмечал Сергей Згурец.

"Патриотов" слишком много не бывает

Какими бы эффективными ни были комплексы Patriot, двух систем мало для полноценной защиты украинского неба. Вскоре Украина может получить еще несколько американских зенитно-ракетных комплексов. Так, компания Raytheon Technologies планирует изготовить до конца 2024 года еще пять батарей системы ПВО Patriot для Украины, о чем сообщил генеральный директор Raytheon Грег Гейс. По его словам, компания хочет увеличить производство до 12 систем Patriot в год.

В Raytheon Technologies были поражены эффективностью комплекса, который наряду с другими системами ПВО уничтожил почти 90% российских целей. Отмечается, что Украина доработала программное обеспечение ПВО Patriot, чтобы комплекс мог отслеживать и уничтожать летящие вдвое быстрее гиперзвуковые ракеты.

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