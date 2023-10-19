Современные законы ведения войны, логика защиты и парадигма гуманизма не предполагают применения принципа Талиона — око за око. Именно поэтому Украина, защищаясь, не атакует гражданское население России, не направляет ракеты или дроны на гражданские дома и не убивает детей врага. Хотя ее население и ее дети были атакованы многократно и часто специально.

Именно поэтому жестокого убийцу максимум изолируют от общества и даже не во всех странах теперь применяется смертная казнь. А его преступления не распространяются на его детей, и дети за отца не отвечают.

Насилие опасно тем, что оно рождает следующее насилие и идет по возрастающей спирали. История знает множество случаев долговременных вендетт, когда каждая из сторон конфликта уже не могла остановиться и это приводило к большому количеству жертв, вовлеченных в молотилку смерти.

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Кроме того, защищаясь от террориста методом террориста, ты попадаешь в ловушку и сам становишься им. И это тоже форма проигрыша. Собственно, задачей ХАМАСа и было втянуть Израиль в круг насилия, потому что там они себя прекрасно чувствуют. А задача России — спровоцировать Украину на негуманные ответные действия, чтобы люди на Западе увидели, что мы ничем не отличаемся, и это не война за независимость, а два полудиких азиатских государства что-то там выясняют и сцепились в кровавой масакре.

Суть защиты и оборонной войны не в том, чтобы победить любой ценой. Эту мотивацию использует наш враг и мы видим, как далеко он зашел в истреблении нашего народа и своего тоже. Бессмысленная деструкция, чтобы не признать поражение.

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Суть защитной войны - не позволить себя убить и, отражая атаку, искать на горизонте способ пресечения насилия. Потому что населения страны-врага, может, и не жалко. А вот своих – очень даже. И делать собственную армию заложником и слепым исполнителем безудержного желания мести и нанесения вреда любой ценой как самоцель — тянет на международный суд. Куда, надеюсь, текущая политическая элита России все-таки попадет.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блогер

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