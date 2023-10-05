Чем нельзя жертвовать даже ради любимого человека

Успешные отношения базируются на взаимном понимании и глубокой эмоциональной привязанности, позволяющей построить прочный фундамент для совместной жизни. Основой здоровых отношений могут быть различные факторы, которые определяются индивидуально, но главными являются: взаимное уважение, открытость в общении, внимательное отношение к потребностям и желаниям партнера, а также способность к совместному развитию и разрешению конфликтов.

На протяжении совместной жизни случаются разные ситуации, порой можно и даже нужно идти на компромиссы или уступки. Например, что касается решения бытовых мелочей, когда ваш партер складывает вещи таким образом, как вам не нравится. Или, когда вторая половинка покупает не те продукты, которые вы прописали в списке. Однако, если дело касается ограничения действий, или отказ от дорогих для вас людей, тогда стоит задуматься над тем, нужны ли вам такие отношения. Все люди разные, но есть вещи, жертвуя которыми, вы теряете самих себя.

Жертвенность в отношениях: как она проявляется и насколько это правильно

Прежде всего, необходимо разделить понятия "синдром жертвы" и "жертвенный человек в отношениях".

Первый случай о психолочном состоянии, когда человек постоянно использует роль пострадавшего или страдающего в отношениях. Это может быть связано с рядом психологических аспектов, которые следует прорабатывать со специалистом.

А второе понятие это выявление жертвенности в отношениях с другим человеком. В данном случае транслируется мнение о том, что в отношениях жертвовать значит делать выбор в пользу того, что для вас действительно важно, а не то, от чего вам придется отказаться.

Не учитывайте стереотип о том, что жертвовать в отношениях означает практически отдать свою жизнь другому человеку. На практике мы можем развиваться и учиться, ставя потребности партнера и потребности самих отношений на одну ступеньку с нашими личными. То есть сознательный выбор приоритетов и готовность временно отложить свои желания.

Такая жертва может выражаться в возможности действовать более гибко по отношению к своему партнеру, показывать заботу и важность данного человека в вашей жизни. Например, если вы педант и всегда стремитесь к совершенству, а ваша вторая половинка допускает ошибки, тогда вам следует научиться управлять своими негативными настроениями и помогать любимому человеку стать лучше, не проявлять чрезмерной критичности.

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От чего не стоит отказываться даже ради любви

Специалисты портала StyleCaster определили основные вещи, которыми не стоит жертвовать даже ради отношений с любимым человеком. Хотя нет единой правильной и универсальной стратегии построения отношений, однако всегда нужно выставлять приоритеты. Так, в материале BBC Украина психолог Елена Савинова выразила мнение о том, что в первую очередь необходимо ориентироваться на собственные ощущения "Руководствуйтесь собственными желаниями, принимая любое решение".

1. Не отказывайтесь от собственных мечтаний и целей

Когда вы молоды, это время для того, чтобы определять свои цели и уверенно к ним направляться. Наши мечты и желания являются двигателями нашей жизни, которые придают нам энергию и силы. Если же вы откажетесь от своих мечтаний ради другого человека, в будущем вы можете пожалеть о своем решении и обидеться на партнера, – отмечает Алли Оуэн, лайф-коуч из отношений. К тому же, если это настоящая любовь, ваша половинка никогда не будет препятствовать исполнению заветных желаний.

2. Главные ценности, принципы и образ жизни

Любимый человек должен признавать ваши основные жизненные ценности, такие как здоровье, семья, карьера и т.д. Важно, что в отношениях люди должны разделять взгляды и стремиться к улучшению себя, совместно развиваться вместе с вами. Например, если вы придерживаетесь здорового питания, ваша половинка должна разделять это стремление и поддерживать вас в этом. Алли Оуэн советует не спешить и найти именно "вашего" человека.

Выражайте принципиальность флирта с другими людьми. Флирт может свидетельствовать о том, что партнер нуждается во взаимодействии с другими людьми для удовлетворения отдельных потребностей, которые он закрывает с вами. Если такое поведение для вас неприемлемо, не скрывайте свое недовольство, а открыто обсудите с партнером.

Совместное видение будущего тоже очень важно. Вы должны серьезно обсудить эти вещи с вашим партнером и желательно в начале отношений. Ведь если вы мечтаете о большой семье и загородном будке, а ваш партнер не хочет иметь детей и желает проживать в самом центре города, тогда кто-то из вас будет чувствовать себя несчастным в таких отношениях и таяние неизбежно.

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3. Друзья и семья

Семья и друзья обычно составляют ваше ближайшее окружение и вполне нормально, когда вы проводите с ними меньше времени после того, как начались ваши любовные отношения. Однако если ваш партнер сознательно препятствует встречам с дорогими для вас людьми, это тревожный звоночек.

К тому же есть научное подтверждение тому, что общение с друзьями оказывает положительное влияние на ваши отношения с любимым человеком и способствуют улучшению здоровья. Итак, друзья - это не помеха, для гармонических отношений.

4. Самооценка, или собственное "я"

Достоинство и самоуважение формирует основу объективного отношения к самому себе. Поэтому мы ожидаем, что важные люди в нашей жизни будут относиться к нам с любовью и уважением, поддерживать в сложные времена и радостные моменты.

Когда партнер ставит вас в ситуацию, в которой вы чувствуете себя никчемными или глупыми, это отрицательно влияет на вашу самооценку. Если все серьезнее и вы чувствуете абьюз и моральное давление – это точно нездоровые отношения, которые стоит сразу прекратить.

5. Общение и взаимопонимание

Регулярное общение с любимым человеком является важным элементом сохранения и улучшения отношений. Взаимное общение позволяет понимать друг друга, выражать чувства и мысли, разрешать конфликты, совместно развиваться и чувствовать поддержку. Если ваш партнер иногда игнорирует вас, или отвечает короткими сообщениями, а вам это очень не нравится, тогда лучше не придумывать причины и оправдания о чрезмерной занятости, а открыто по возможности это обсудить. Любимый человек всегда ответит взаимностью и вы сможете найти компромиссное решение, ведь общение и понимание друг друга важно для обоих партнеров.

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6. Финансовые вопросы

Каждый должен вносить свой вклад в отношения. Это касается не только чувств, но и денег. Если вы чувствуете, что вкладываете много сил на финансов, а ваш партнер этим искренне пользуется, без всякой попытки улучшить ваше общее положение, тогда перестаньте с этими мириться. Сделайте так, чтобы ваши бюджеты были отдельными и возьмите полностью под контроль все личные счета, пока не увидите положительных изменений со стороны партнера.

7. Сексуальные потребности

Все понимают, что в отношениях важно поддерживать физическую и эмоциональную близость. Если потребности партнеров не удовлетворяются в спальне, со временем эти недоразумения могут перейти на новый уровень и усложниться еще больше. Таким образом, проблемы в сексуальной сфере могут приводить к конфликтам и, в конечном счете, привести к разрыву отношений между партнерами.