Чем лучше работают ВСУ в Херсонской области, тем больше усиливают оккупанты фильтрационные мероприятия, - заместитель главы облсовета Соболевский
Первый заместитель главы Херсонского областного совета, Юрий Соболевский, сообщил, что оккупанты закрывают полностью населенные пункты на въезд и выезд, останавливают общественный транспорт, чтобы проводить тотальные проверки людей
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Работа ВСУ больше нервничает оккупантов, поэтому россияне постоянно задерживают местных жителей и производят фильтрацию. Некоторые населенные пункты россияне зачищают полностью. То есть заезжает большое количество росгвардейцев , работников ФСБ и, так называемая, местная полиция, и закрывают населенный пункт на въезд и выезд" , а затем ходят по всем домам, проверяют абсолютно все, от документов и транспортных средств до того, что прерывают огороды и ищут тайники", - рассказал заместитель облсовета.
Юрий Соболевский добавил, что оккупанты такие меры предпринимают систематически. В Херсоне на прошлой неделе россияне вскрывали почти все гаражные кооперативы и частные гаражи, часть транспортных средств конфисковали, что является обычным ограблением людей.
"Оккупанты могут задерживать горожан, например, остановив общественный транспорт и сделав тотальную проверку документов всех пассажиров, кого-то могут и забрать. Если задержали человека без документов, то высока вероятность, что отправят на подвал. А если в телефоне нашли то, что им не понравилось , то есть есть фото человека в военной форме, это стопроцентное задержание и допросы.Такое же внимание к частной переписке, если проверяют телефоны и видят, что там неустановленные мессенджеры, то сами их устанавливают, затем подтягивают архив и тщательно проверяют. слово "орк", это беда, потому что на это очень негативно реагируют", - объяснил Соболевский.
- 27 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что украинские силы взорвали состав оккупантов , расположенный в районе Новой Каховки.
- Также Главное управление разведки Минобороны Украины информировало, что движением сопротивления в Херсоне подорван автомобиль с предателями-полицейскими.
- Кроме того, украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту на Херсонщине, которые нанесли 26 июля.
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