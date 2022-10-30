English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Чем хуже складывается ситуация для РФ, тем больше российский режим говорит о готовности к переговорам, – эксперт по проблемам нацбезопасности Жовтенко
Эксклюзив

Чем хуже складывается ситуация для РФ, тем больше российский режим говорит о готовности к переговорам, – эксперт по проблемам нацбезопасности Жовтенко

30 октября, 2022 воскресенье
13:31
война с Россией

Россия использует шантаж, чтобы иметь возможность хоть как-то выторговать для себя какие-то минимальные преференции

Такое мнение высказал эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко в эфире телеканала Еспресо.

"Если говорить о готовности РФ к переговорам, то она обратно пропорциональна ее "успехам" на фронте. То есть чем хуже ситуация у россиян на поле боя, чем хуже для России складывается ситуация с санкциями, политическим и экономическим давлением, тем больше российский режим говорит о том, что они готовы к переговорам и мирному урегулированию", - сказал он.

Эксперт по проблемам национальной безопасности отметил, что РФ использует шантаж с надеждой, что хотя бы Украина и Запад пойдут на уступки.

"Второй фактор, который влияет на активизацию в российском пропагандистском пространстве подобных нарративов – это определенные меры шантажа и давления как на украинские власти, так и на тех, кого они называют коллективным Западом. Это для того, чтобы иметь возможность хоть каким-то образом выторговать для себя какие-то минимальные преференции или цели, которые они ставят перед собой", - добавил Тарас Жовтенко.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если Запад предложит "реалистические предложения".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Россия
ЕС
Владимир Путин
США
Читайте также:
29 октября, 2022 суббота
В Разведке Британии нашли признаки скорого бегства россиян из Херсона
Джо Байден ООН
30 октября, 2022 воскресенье
Джо Байден отреагировал на выход России из зерновой сделки
Геннадій Труханов
29 октября, 2022 суббота
Зеленский поручил МВД и СБУ проверить действия и высказывания Труханова
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.13
    Покупка 39.13
    Продажа 39.96
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
30 октября
20:45
За сутки оккупанты совершили более 30 обстрелов из РСЗО, удары получили более 15 населенных пунктов
20:23
В деревню в Белгородском районе РФ прилетел снаряд
20:17
Вблизи Киева есть подстанция, по которой уже семь раз прилетало от россиян, - Минэнерго
20:14
Обновлено
На Донетчине россияне убили 5 гражданских, ранили 8, обстреляли дома, школу и админздание
20:05
OPINION
Особенности комароведения пауков в банке
19:55
Оккупанты готовятся отводить артиллерию с правобережья Херсонщины, - Генштаб
19:46
Движение 218 судов, участвующих в "Зерновой инициативе", фактически заблокировано, - Министерство инфраструктуры Украины
19:38
Отключили интернет и обязали распродать все и закрыться до ноября: россияне пытаются эвакуировать Новую Каховку
19:29
На Донетчине россияне уничтожили одно из самых мощных предприятий по производству яиц
19:05
В Минске запретили праздновать Хэллоуин, - СМИ
19:04
Интервью
Путин планирует убрать Мишустина, чтобы он не стал преемником – Фейгин
18:47
На Харьковщине ВСУ сбили российский ударный вертолет
18:43
астероид
Потенциально опасный астероид, размером с небоскреб, пролетит мимо Земли на близком по космическим меркам расстоянии
18:40
В Британии мужчина напал на центр для мигрантов и покончил с собой
18:38
OPINION
Сергей Руденко
Карелия: тотальное пьянство, пистолет и два ножа
18:23
Владимир Зеленский
Защита энергетической инфраструктуры и обеспечения войск: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
18:13
Эксклюзив
Россияне готовятся воевать внутри Херсона и "под картинку" стирать город, - военный эксперт Копчак
18:05
Обновлено
Турция заявила об "оптимистических прогнозах" в переговорах с РФ о зерновом соглашении, - Bloomberg
18:04
OPINION
Форум на Валдае: Патологический лжец уверен в том, что говорит правду
18:02
На российско-украинской войне погиб президент Донецкой областной федерации рукопашного боя Игорь Чечинов
18:02
На Херсонщине россияне ракетой разрушили школу
17:41
Россияне утром обстреляли Никопольщину: ранена женщина
17:39
В Индии рухнул мост: по меньшей мере 32 погибших, несколько раненых
17:21
Интервью
Мэтью Брайза
Несмотря на выборы, США будут помогать Украине, пока ВСУ воюют и побеждают, - дипломат Мэтью Брайза
17:18
Полтавщина вводит графики почасового отключения
17:02
Bayraktar Байрактар
Новые ракеты для байрактаров смогут сбивать иранские дроны-камикадзе
16:58
Эксклюзив
Путь к распаду РФ лежит через бунты, погромы и гражданскую войну, - политолог Кулик
16:52
НАТО и ЕС призывают Россию срочно вернуться к "зерновому соглашению"
16:42
"Кровь украинских детей должна поставить точку в этой теме": Подоляк призвал передать конфискованные активы РФ Украине
16:40
Разведка предупреждала Трасс, что россияне могут произвести ядерный взрыв над Черным морем, - Daily Mail
16:27
Эксклюзив
Противник использует масштабную стратегию провокации с "грязной бомбой" для постепенного изменения общественного мнения в Европе, - военный эксперт Грабский
16:10
"Ведьмак" Генри Кавилл покинет свою роль в четвертом сезоне, его заменит Лиам Хэмсворт
16:06
В Запорожской области россияне за сутки повредили 43 объекта гражданской инфраструктуры
15:55
Эксклюзив
Реджеп Эрдоган
Эрдоган взбешен срывом зернового соглашения, - спикер Одесской ОВА Братчук
15:50
Эксклюзив
Есть три типа эвакуации, связанные с Запорожьем, все работают на автомате, – руководитель ОВА Старух
15:43
Рамзан Кадиыров
Кадыров и Пригожин, вероятно, добились увольнения генерала Лапина, - ISW
15:30
На Полтавсщине 30 октября будут обезвреживать боеприпасы
15:27
Financial Times рассказала, как Россия крадет и продает украинское зерно
15:18
Украина использовала "зерновой коридор" для нападения на бухту Севастополя, - Минобороны РФ
15:10
Эксклюзив
Штайнмайер сделал мощный политический шаг, он признал, что ошибался - дипломат Огрызко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV