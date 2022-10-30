Такое мнение высказал эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко в эфире телеканала Еспресо.

"Если говорить о готовности РФ к переговорам, то она обратно пропорциональна ее "успехам" на фронте. То есть чем хуже ситуация у россиян на поле боя, чем хуже для России складывается ситуация с санкциями, политическим и экономическим давлением, тем больше российский режим говорит о том, что они готовы к переговорам и мирному урегулированию", - сказал он.

Эксперт по проблемам национальной безопасности отметил, что РФ использует шантаж с надеждой, что хотя бы Украина и Запад пойдут на уступки.

"Второй фактор, который влияет на активизацию в российском пропагандистском пространстве подобных нарративов – это определенные меры шантажа и давления как на украинские власти, так и на тех, кого они называют коллективным Западом. Это для того, чтобы иметь возможность хоть каким-то образом выторговать для себя какие-то минимальные преференции или цели, которые они ставят перед собой", - добавил Тарас Жовтенко.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если Запад предложит "реалистические предложения".

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