Чем хуже складывается ситуация для РФ, тем больше российский режим говорит о готовности к переговорам, – эксперт по проблемам нацбезопасности Жовтенко
Россия использует шантаж, чтобы иметь возможность хоть как-то выторговать для себя какие-то минимальные преференции
Такое мнение высказал эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко в эфире телеканала Еспресо.
"Если говорить о готовности РФ к переговорам, то она обратно пропорциональна ее "успехам" на фронте. То есть чем хуже ситуация у россиян на поле боя, чем хуже для России складывается ситуация с санкциями, политическим и экономическим давлением, тем больше российский режим говорит о том, что они готовы к переговорам и мирному урегулированию", - сказал он.
Эксперт по проблемам национальной безопасности отметил, что РФ использует шантаж с надеждой, что хотя бы Украина и Запад пойдут на уступки.
"Второй фактор, который влияет на активизацию в российском пропагандистском пространстве подобных нарративов – это определенные меры шантажа и давления как на украинские власти, так и на тех, кого они называют коллективным Западом. Это для того, чтобы иметь возможность хоть каким-то образом выторговать для себя какие-то минимальные преференции или цели, которые они ставят перед собой", - добавил Тарас Жовтенко.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если Запад предложит "реалистические предложения".
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