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Чем дольше мы даем России возможность воевать, тем больше вероятность появления у них вышколенных военных кадров, - полковник Грант

31 декабря, 2022 суббота
17:28
война с Россией Глен Грант

Британский военный эксперт, полковник запаса армии Его Королевского Величества короля Карла III Глен Грант отметил, что все больше и больше частных армий из РФ будут прибывать на передовую, поэтому мы должны быть очень осторожны

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Мы должны понять, что чем дольше Россия действительно воюет, тем больше вероятность, что рано или поздно российские военные будут набираться опыта и появятся действительно компетентные боевые единицы. Раньше у них была лишь армия, пользы из которой оказалось мало. Но сейчас мы боремся не только с армией, мы боремся с людьми, которые становятся более профессиональными. Речь идет не о зэках, а о наемниках. Все больше и больше частных армий будут прибывать на передовую, поэтому мы должны быть очень осторожны", - заметил военный эксперт.

Глен Грант добавил, что чем дольше мы даем России возможность действовать, тем больше вероятность появления хороших кадров, возможно, даже столь хороших, как украинские солдаты, поэтому сейчас очень сложное время.

"Мы должны сохранять бдительность, ведь видим, что они учатся и учатся всеми возможными способами. Мы также должны учиться, чтобы не отставать от них, а это значит, что мы должны становиться лучше в нашей организации, в наших процессах, также в том , как мы ведем тактическую борьбу", – подчеркнул Грант.

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Украина
Россия
военные силы Украины
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