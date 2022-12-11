Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Чем длиннее задержка движения ВСУ на юге, тем больше уверенности она придает противнику, - полковник Грант
Эксклюзив

Чем длиннее задержка движения ВСУ на юге, тем больше уверенности она придает противнику, - полковник Грант

11 декабря, 2022 воскресенье
12:03
война с Россией Глен Грант

Британский военный эксперт, полковник запаса армии Его Королевского Величества короля Чарлза III Глен Грант отметил, что Украина не должна выжидать, потому что выжидание на руку России, а каждый день – это преимущество России, и поэтому нужно продолжать движение вперед

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Чтобы прорвать оборону на любом участке, надо сконцентрировать силы, иными словами, нужно решить, как будет совершаться прорыв. Для Украины, в момент концентрации сил, важна концентрация артиллерии в тыловой зоне, но если будет концентрироваться силы с артиллерией в тыловой" зоне, уничтожая логистику и все остальное, надо продолжать очень быстро атаковать, иначе у врага будет время, чтобы вернуть то, что он потерял", - отметил полковник.

Глен Грант добавил, если будет сильный прорыв с украинской стороны в любом направлении, Мелитополя или Крыма, то появится очень много российских солдат, которые захотят бежать.

"Поэтому, чем длиннее задержка движения украинских сил на юге, тем больше уверенности она придает противнику, и тем больше времени у него будет на копание окопов и прочее. Я знаю, что это очень тяжело из-за техники и боеприпасов, но российская сторона имеет точно такие же проблемы.В то же время мы уверены, что россияне не столь сильны психологически, как украинские войска.И я думаю, что именно эта ментальная уверенность и является ключом ко всему. Мы не должны выжидать, потому что выжидания на руку России. Каждый день - это преимущество России, поэтому надо продолжать движение вперед - где угодно. Я знаю, что на севере есть определенное движение, но везде, где есть движение, его необходимо усилить, чтобы оно стало мощным", - подчеркнул Грант.

  • Ранее британский военный эксперт и полковник запаса Глен Грант отметил, что Россию нужно "поставить на задние лапы", чтобы их центр тяжести сместился назад
  • Также полковник британской армии в отставке Глен Грант считает , что Россия готовится к тотальной войне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Россия
Крым
Мелитополь
военные силы Украины
Читайте также:
Марк Фейгін
10 декабря, 2022 суббота
После ударов по аэродромам России некуда отвести свои бомбардировщики, - Фейгин
Глен Грант
10 декабря, 2022 суббота
Если это будет затяжная война, то Украина должна подготовить людей, которые отправятся на передовую - полковник Грант
сніг зима погода
10 декабря, 2022 суббота
Синоптик Наталья Диденко предупредила о циклоне с осадками и похолоданием
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.41
    Покупка 39.41
    Продажа 40.12
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
11 декабря
12:02
OPINION
Инфляция в ноябре: Обнищание и массовая безработица среди основных факторов
11:54
Инфографика
Курс валют на 11 декабря: сколько стоят доллар и евро в обменниках
11:46
Непобедимый американский боксер жестко нокаутировал россиянина
11:33
В Словакии от лавины погибли два туриста
11:12
К одесским потребителям постепенно возвращается свет, - ОВА
10:55
Обидчик Ломаченко побывал в нокдауне, но одержал победу
10:52
Иранские дроны уязвимы к холоду, - Гуменюк
10:34
Инфографика
На фото потери россиян
Потери РФ в войне против Украины превысили 94 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ
10:07
OPINION
Кому соврал президент Зеленский о российском нападении?
09:57
Эксклюзив
Законопроект о запрете УПЦ (МП) должен быть принят немедленно, - религиовед Козловский
09:52
Тренера сборной Португалии уволят после поражения от Марокко на ЧМ-2022
09:35
Британская разведка спрогнозировала проблемы с бюджетом РФ из-за расходов на войну против Украины
09:32
Эксклюзив
"Очень много российских 200-х и 300-х": военный обозреватель Попович о взрывах в Мелитополе
09:00
Эксклюзив
Причиной войны стали не только имперские амбиции РФ, но и безразличие многих украинцев к собственному государству, - офицер ВСУ
08:57
Россияне наказывают публичными побоями жителей Луганщины, отказывающихся от мобилизации
08:21
За сутки 10 декабря россияне нанесли 3 ракетных и 17 авиационных ударов по Украине
08:05
Эксклюзив
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Путин знает, что не сможет выиграть войну против НАТО, – военный эксперт Грант
08:00
OPINION
Минские договоренности не пропихнули, потому что оно не залезало
07:56
Шесть обстрелов за ночь: россияне атаковали Никопольщину "градами" и артиллерией
07:35
ВСУ поразили 3 пункта управления оккупантов и отбили атаки в районах 11 городов и сел
07:21
В Луганской области войска РФ проводят принудительную мобилизацию и обыскивают учебные заведения на наличие украинских книг
07:00
Оккупанты в Мариуполе не начали отопительный сезон, коммунальные службы не работают, - мэр
06:45
Сербы заблокировали дороги в Косово на фоне возможной этнической розни
02:32
На оккупированных территориях полицейские штрафуют за автомобили с украинскими номерами, - Центр национального сопротивления
01:34
Бразильский футболист "Шахтера" отказался возвращаться в Украину
01:26
Денис Пушилин
В Донецкой области гауляйтеры передали российской армии всю коммунальную технику
2022, суббота
10 декабря
23:40
ВСУ ликвидировали учителя православной гимназии, воевавшего в ЧВК Вагнера
23:33
Россия запустила фейк о некачественной воде в Украине
23:18
ЧМ-2022: определились все полуфиналисты турнира
23:11
"Огонь, вода и поджаренная русня": Федоров заявил об удачном ударе ВСУ по оккупантам в Мелитополе
23:04
Обновлено
ЧМ-2022: результаты всех матчей четвертьфинала Сетка плей-офф
23:01
Збірна Франції, ЧС-2022, Олів'є Жиру
Франция победила Англию и стала последним полуфиналистом ЧМ-2022
22:49
РФ из минометов и артиллерии обстреляла Сумщину. Попали по двору, где проходили похороны
22:28
В Одесской области более 1,5 млн человек остаются без света, - Зеленский
21:46
Эксклюзив
Глен Грант
Если это будет затяжная война, то Украина должна подготовить людей, которые отправятся на передовую - полковник Грант
20:52
Эксклюзив
"Путин хочет собственную политическую порнографию перенести в реальность", – Портников
20:30
Грузовикам временно запретили движение по Крымскому мосту. Даже пустым
20:15
За сутки украинские подразделения поразили 7 пунктов управления врага, - Генштаб
20:10
Эксклюзив
У Путина, возможно, уже нет никакого ядерного оружия, - политический деятель Рашкин
20:08
Кроме "шахедов", российская армия за сутки нанесла 15 авиаударов и 15 обстрелов РСЗО, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV