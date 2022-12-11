Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Чтобы прорвать оборону на любом участке, надо сконцентрировать силы, иными словами, нужно решить, как будет совершаться прорыв. Для Украины, в момент концентрации сил, важна концентрация артиллерии в тыловой зоне, но если будет концентрироваться силы с артиллерией в тыловой" зоне, уничтожая логистику и все остальное, надо продолжать очень быстро атаковать, иначе у врага будет время, чтобы вернуть то, что он потерял", - отметил полковник.

Глен Грант добавил, если будет сильный прорыв с украинской стороны в любом направлении, Мелитополя или Крыма, то появится очень много российских солдат, которые захотят бежать.

"Поэтому, чем длиннее задержка движения украинских сил на юге, тем больше уверенности она придает противнику, и тем больше времени у него будет на копание окопов и прочее. Я знаю, что это очень тяжело из-за техники и боеприпасов, но российская сторона имеет точно такие же проблемы.В то же время мы уверены, что россияне не столь сильны психологически, как украинские войска.И я думаю, что именно эта ментальная уверенность и является ключом ко всему. Мы не должны выжидать, потому что выжидания на руку России. Каждый день - это преимущество России, поэтому надо продолжать движение вперед - где угодно. Я знаю, что на севере есть определенное движение, но везде, где есть движение, его необходимо усилить, чтобы оно стало мощным", - подчеркнул Грант.

Ранее британский военный эксперт и полковник запаса Глен Грант отметил, что Россию нужно "поставить на задние лапы", чтобы их центр тяжести сместился назад

Также полковник британской армии в отставке Глен Грант считает , что Россия готовится к тотальной войне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb