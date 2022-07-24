English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Чем дальше будут лететь ракеты HIMARS, тем быстрее закончится война, - Подоляк

Чем дальше будут лететь ракеты HIMARS, тем быстрее закончится война, - Подоляк

24 июля, 2022 воскресенье
12:24
война с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что чтобы закончить войну, Украине необходимы ракеты дальностью свыше 100 км

Об этом Подоляк написал в twitter .

По его словам, если Украина получит ракеты HIMARS дальностью более 100 км, это поможет поскорее закончить войну.

"Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100+ километров), тем быстрее закончится война. Меньше потерь среди мирного населения, меньше экономическое давление на Европу, меньше российского миграционного и продовольственного шантажа. HIMARS – отличный "выключатель" российской спеси", - написал Подоляк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
США
Военные новости
HIMARS
Читайте также:
Сергій Лавров
24 июля, 2022 воскресенье
Разведка Британии указала настоящую цель заявления Лаврова о расширении географии войны
Ракетний удар, пожежа, Одеса
23 июля, 2022 суббота
Депутат госдумы признал, что Россия атаковала порт Одессы
Володимир Сівкович
23 июля, 2022 суббота
Шпионская группировка Сивковича – Кулинича продвигала своих людей в руководство СБУ и причастна к вторжению россиян на Юг Украины, - ГБР
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 37.91
    Продажа 39.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
24 июля
13:49
Эксклюзив
Перезимовать в Славянске будет почти невозможно, нужно уезжать, - глава городской ВА
13:42
В Минобороны Польши рассказали, как страна готовится к войне с РФ
13:41
Эксклюзив
Россиянам не хватает людей для проведения псевдореферендума, – первый заместитель головы Херсонского облсовета
13:39
Эксклюзив
В "зерновом соглашении" неправильно написаны названия украинских портов - это говорит о качестве документа, - журналистка Яресько
13:24
Российские гражданские авиаторы также воюют с Украиной: обнародован список
13:21
Эксклюзив
У военных администраций Луганщины есть задача открывать гумштабы на неоккупированной территории, - глава Лисичанской городской ВА
13:07
"Мы рассматриваем вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма", – посол США Бринк
13:05
Турция будет покупать зерно у Украины и РФ по ценам ниже мировых, - турецкий парламентарий
12:52
В Украине ликвидирован российский командир инженерно-саперной роты, - офицер ВСУ Штефан
12:51
Боеприпасы под видом гумпомощи и похищение урожая: Центр при СНБО назвал манипуляции РФ на временно оккупированных территориях Украины
12:49
Эксклюзив
Темп выведения переправ из строя ускорит "акт доброй воли" россиян в Херсонской области, - военный эксперт Киричевский
12:34
Эксклюзив
Сергей Згурец
Возможностей россиян для наступательных действий не прибавилось, - Згурец
12:32
Обновлено
Враг снова нанес удары по Николаеву: разрушены несколько зданий
12:30
Китай космос
Китай успешно запустил второй модуль своей космической станции, - Reuters
12:17
Контрразведка СБУ уничтожила российский танк и 15 оккупантов с помощью дрона, - перехват
12:13
В Киеве из горящей многоэтажки пожарные спасли 10 человек
12:02
Эксклюзив
День, когда Украина получит боевую авиацию от Запада, наступит, - военный авиатор Хазан
11:53
Чехия Украина
Чехия выдала украинцам почти 400 тысяч виз временной защиты
11:44
"Сделайте возможным проведение ЛГБТ-прайда в Мариуполе", – участники берлинского парада призвали вооружить Украину
11:44
В Мелитопольском районе повредили железную дорогу, по которой перевозили россиян и их технику
11:42
Михаил Мишустин
РФ добавила в список недружественных стран популярные офшоры
11:29
Эксклюзив
Угроза покушения на Зеленского будет усиливаться, – генерал Мусаев
11:15
Инфографика
доллар
Курс валют на 24 июля: сколько стоят доллар и евро в обменниках
11:06
Эксклюзив
Украина Турция
Турки будут держаться за зерновое соглашение до последнего, оно для них прибыльное и имиджевое, - эксперт-международник Семиволос
10:57
Четверо иностранцев погибли в результате танковой атаки россиян на Востоке Украины
10:57
Эксклюзив
Во время воздушных тревог харьковчане поют "Путин - х**ло", - депутат Харьковского облсовета Куц
10:54
Россия признала, что нанесла удар по порту в Одессе
10:48
ООН зафиксировала 150 случаев сексуального насилия, совершенного россиянами с 24 февраля
10:40
Обновлено
На Хмельнитчине раздались взрывы, сработала ПВО, - глава ОВА Гамалий
10:38
В Донецкой области россияне 24 июля обстреляли школы, детсад и дома
10:26
ВСУ отразили штурм Углегорской ТЭС и продолжают уничтожать склады врага, - Генштаб
10:01
Эксклюзив
Впервые за 22 года Путин оказался в ситуации: он поднимает ставки, но никто не ведется, – советник министра МВД Денисенко
09:51
Атака РФ на Одесский порт подрывает доверие к обязательствам России, - Блинкен
09:49
Зинченко успешно дебютировал за "Арсенал" в матче против "Челси"
09:43
В Мининфраструктуры рассказали, как будут экспортировать зерно из Украины
09:28
Глава комитета ВС США рассказал, сколько HIMARS может получить Украина
09:15
Оккупанты убили двух мирных жителей на Донетчине, – глава ОВА
09:14
Разведка Британии указала настоящую цель заявления Лаврова о расширении географии войны
09:02
Инфографика
Враг потерял еще около 280 военных за предыдущие сутки, – Генштаб ВСУ
08:48
Ястреб против голубя: в Британии назвали фаворита в борьбе за должность премьера
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV