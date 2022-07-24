Чем дальше будут лететь ракеты HIMARS, тем быстрее закончится война, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что чтобы закончить войну, Украине необходимы ракеты дальностью свыше 100 км
Об этом Подоляк написал в twitter .
По его словам, если Украина получит ракеты HIMARS дальностью более 100 км, это поможет поскорее закончить войну.
"Простая логика: чем дальше будут лететь ракеты HIMARS (100+ километров), тем быстрее закончится война. Меньше потерь среди мирного населения, меньше экономическое давление на Европу, меньше российского миграционного и продовольственного шантажа. HIMARS – отличный "выключатель" российской спеси", - написал Подоляк.
- 23 июля советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Украина не получит ракеты ATACMS , способные поражать цели на расстоянии 300 км.
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